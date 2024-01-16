Роскомнадзор проводит «цифровые границы»

Роскомнадзор (РКН) разработал проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов в России, которая должна повысить защищенность отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак.
В документе также сказано:
«Создание базы позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации».
Проект приказа РКН, вносящий изменения в действующий приказ ведомства от 31 июля 2019 года № 221 о Сроках, Порядке, Составе и Формате представления сведений, был на днях размещён на портале проектов нормативных актов. Его общественное обсуждение завершится 2 февраля текущего года.
Целью документа, согласно пояснительной записке, является:
«...сбор информации о страновой (географической) принадлежности IP-сетей».
Проектом предлагается дополнить перечень информации, представляемой в Роскомнадзор операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными лицами, имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацией об используемых ими сетевых адресах, о сетевых адресах, используемых их клиентами.
Ещё в пояснительной записке сказано, что база данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны.
Кроме того, Порядок предлагается дополнить обязанностью предоставления дополнительной информации об узлах связи. Указанные сведения необходимы для полноценного анализа информации о сетях связи и определения значимости узлов связи в сети оператора связи, критичность выхода из строя которых может повлиять на устойчивость, целостность и функционирование сети связи общего пользования.
Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.
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