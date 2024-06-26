В Роскомнадзоре предложили изменить правила согласия на обработку персональных данных

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заявил о необходимости «снять с человека бремя принятия решений» об оценке последствий предоставления персональных данных для посещения сайтов. По его мнению, нужно прописать в законе, в каких случаях операторы могут брать такое разрешение.

Замглавы ведомства считает, что большинство согласий на обработку данных не в интересах пользователя. Он назвал безобразным, что под ссылкой на обработку, на которую человек может согласиться за секунду, может быть спрятан 80-страничный документ. По мнению Вагнера, пользователю нужно дать механизм для того, чтобы возражать против обработки данных. Он отметил, что человек «должен перестать быть слабым звеном в отношениях с организацией».

Группа депутатов ЛДПР ранее предложила обязать компании, обрабатывающие персональные данные, предусмотреть возможность для пользователей отзывать свои данные в электронном формате. Для согласия на обработку граждане сейчас могут просто проставить галочку на сайте, а чтобы отозвать данные, зачастую приходится составить официальное письмо в адрес организации.

Вагнер также поднял вопрос о дифференциации операторов данных по правам и обязанностям. Он считает, что индивидуальные предприниматели и крупные банковские корпорации не должны иметь одинаковые обязательства по защите данных. По словам замглавы Роскомнадзора, у операторов данных стоит ввести несколько «рангов», которые будут зависеть от объема накапливаемых данных, способности автономно решать сложные задачи и в целом стратегического назначения оператора.