Роскомнадзор хочет контролировать попытки обхода блокировок

Роскомнадзор представил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации, территории субъекта Российской Федерации или части территории субъекта Российской Федерации». Указано, что проект разработан в рамках реализации федерального закона №216-ФЗ от 8.08.2024 г.



Согласно документу, операторы, имеющие лицензию на оказание услуг связи, будут обязаны обеспечить предоставление Роскомнадзору информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. «Ведомости» предполагают, что РКН намерен получать информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.



В проекте приказа отмечено, что «предоставление сведений о сетевых адресах позволит повысить эффективность ограничения доступа к запрещённой и противоправной информации и (или) информационным ресурсам». Предоставление информации позволит «минимизировать нарушения, обусловленные неисполнением обязанностей пропуска трафика мимо ТСПУ, ввиду детализации информации, требующейся для эффективной фильтрации трафика».



Начать получать информацию от операторов связи РКН должен в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), который операторы обязаны устанавливать на сети с 2019 г. ТСПУ, в частности, позволяет ограничивать доступ к противоправному контенту.



Операторы связи, согласно проекту приказа, будут обязаны предоставить информацию, идентифицирующую средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету или с момента присоединения к их сети другого оператора связи, уже предоставляющего услуги по предоставлению доступа к интернету.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 7 января 2025 года.