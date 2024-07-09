Издатели критикуют готовящийся к принятию во II чтении законопроект о «сиротских» произведениях

Законопроект №411043-8 о так называемых «сиротских» произведениях поставит под угрозу признания «бесхозяйными» книг авторов, пишущих под псевдонимами или анонимно. Об этом говорится в письме РКС за подписью его президента Сергея Степашина, направленного председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, соавтору законопроекта Павлу Крашенинникову (имеется у РБК).

Содержание письма подтвердил источник издания на книжном рынке, а также крупнейшая издательская группа «Эксмо-АСТ» (входит в РКС).

В случае принятия закона, устанавливающего правила использования книг, музыки и фотографий без известных авторов, выплата гонорара за использование таких произведений будет происходить через номинальный счет. А управлять ими будут организации по коллективному управлению правами. При этом списать полученные средства можно будет в случае, если автор найдется.

Право брать произведения под контроль без согласия правообладателя, когда его личность не установлена, расходится с международным авторским правом, отмечает гендиректор издательства «Эксмо-АСТ», глава комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза Евгений Капьев:

«В целом мы видим, что этот законопроект не учитывает механизмы, которые в мире уже работают по орфанным произведениям, это «сиротские» произведения. И там это касается не только книг с псевдонимами, но и в целом непонятно, как, например, будут искаться авторы каких-то книг. Есть текст и говорят, что автор неизвестен, как будет искаться? Базы произведений не существует. Это касается не только книг с псевдонимами, но и любых произведений».

«И опять же, есть мировая практика в этой области, то есть Российский книжный союз предлагал, чтобы, например, была дата обнародования не позже чем 30 лет назад, — подчёркивает Капьев. — То есть если произведение условно обнародовали либо издавали за последние 30 лет, как оно может быть сиротским? И это касается самого механизма определения автора, поиска этого автора, особенно касается иллюстраций. Например, вы нашли иллюстрацию какого-нибудь китайского автора и дальше это ищете по российским базам данных, потому что по иллюстрациям вообще непонятно, кто создал, российский дизайнер, не российский. И признаете его сиротским, но это же странная история. Там даже по книгам более или менее еще, это все-таки длинный текст, а что делать с фотографиями или иллюстрациями?»

«При этом есть мировое авторское право, есть большое количество регулирования в этой области, оно работает. Первое, это чтобы была дата обнародования, лимитируется, то есть в зависимости от страны. А второе, делают некоммерческое использование, чтобы не было возможности для пиратов признавать сиротским какое-то значимое коммерческое произведение, это может быть опять же дизайн, фотография, и зарабатывать на нем», — подытоживает гендиректор «Эксмо-АСТ».

Законопроект, устанавливающий правила использования книг, музыки и фотографий без установленных авторов, был внесен в Госдуму в прошлом июле. Авторы законопроекта объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды, из-за чего найти правообладателя того или иного произведения сложно. Однако в первой редакции законопроект вызвал опасения в медиаиндустрии, особенно среди представителей музыкальной сферы. Некоторые считают, что новый механизм позволит принудительно лицензировать западный контент. Сейчас документ готовится к принятию во втором чтении.