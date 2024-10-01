«Зеркала» пиратских сайтов теперь блокирует РКН, а у Росгвардии появятся свои ГИС

Ускоренная блокировка «зеркал» пиратских сайтов

С 1 октября Роскомнадзор получит новые полномочия для борьбы с контентом в интернете. Надзорное ведомство сможет принимать решения о признании сайтов копиями заблокированных ресурсов и блокировать их в ускоренном порядке. Все операторы поисковых систем обязуются прекращать выдачу сведений о таких копиях. Раньше это требование касалось только операторов, показывающих рекламу для российских пользователей. Теперь правило распространится на все поисковики. Они также должны будут убирать ссылки на информацию о заявителе по требованию.

Контроль за деятельностью платежных агентов

Предусмотрено создание саморегулируемой организации (СРО) операторов по приему платежей. Такая СРО обязана контролировать соблюдение её членами установленных требований и принимать меры в случае нарушений.

Данные о полисах ОСАГО пройдут в новую систему

С 1 октября единственным общим источником данных об автостраховании станет информационная система АИС страхования. До сих пор таким источником было АИС ОСАГО. В эту систему теперь входит информации и о страховании жилья. Все системы и сервисы, использовавшие данные РСА о полисах ОСАГО переключаются на АИС страхования. Страховые компании используют при заключении договоров ОСАГО информацию из АИС страхования. Национальная страховая информационная система становится единственным оператором, через которую проходит вся информация о полисах, объектах страхования и застрахованных.



Автовладельцы смогут отслеживать всю информацию о своих страховках в режиме реального времени и на одной площадке, даже если полисы были оформлены у разных страховщиков. Это позволит контролировать в том числе ошибки, которые каким-то образом в полис попали.



Для потребителя страховых услуг появляется возможность контролировать свой портфель договоров страхования, сроки их окончания, мониторить стадию урегулирования страховых случаев, получать предложения по другим видам страхования.



Кроме того, в форме извещения о ДТП предусмотрен QR-код со ссылкой на специальную страницу Госуслуг. Он должен содержать сведения для прямого доступа к сведениям о договоре ОСАГО на официальном сайте оператора АИС страхования. Это позволит в случае ДТП убедится, что полис реальный, распространяется на того водителя, который был за рулем.

Подать заявление для обеспечения жильём можно через портал госуслуг

С 1 октября дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильем через единый портал госуслуг.



Речь идёт о заявлениях:

о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения,

о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.

Новые нормы о госзакупках





С 1 октября будет уточнено положение о независимой гарантии. Теперь ответственность за полноту и соответствие законодательству информации, необходимой для включения в реестр, будет возложена на заказчика и гаранта, которые формируют эти данные. Кроме того, изменится типовая форма независимой гарантии, используемой для обеспечения заявок. В случае организации совместного конкурса или аукциона в гарантии будет указано, что бенефициаром является организатор совместной закупки.

У Росгвардии появятся свои информационные системы

С 20 октября у Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности, вневедомственной охраны, госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Новый порядок использования «сиротских» произведений

С 21 октября использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав, можно будет легально.



Для этого нужно будет обратиться в специальную аккредитованную организацию. Отчисления пойдут на банковские счета, и автор, если его установят, сможет получить свои средства.