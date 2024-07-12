Россияне с 2025 года смогут покупать дроны на государственном маркетплейсе

«Ведомости» сообщают, что в 2025 году в России откроется государственный маркетплейс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для физических лиц. Площадка «Налетай.рф», созданная Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), пока проходит бета-тестирование, доступное только для юридических лиц. Об этом рассказал управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов на форуме «Архипелаг-2024» на Сахалине.

Сейчас маркетплейс предлагает дроны массой до 30 кг для юридических лиц. Основной акцент сделан на промышленные беспилотные авиасистемы (БАС), предназначенные для специализированных сценариев применения. Тем не менее, на площадке будут представлены и бытовые дроны для видеосъемки, но преимущественно топовые модели.

По словам Павла Камнева, коммерческого директора компании «Лаборатория будущего», входящей в рынок НТИ «Аэронет», на платформе «Налетай.рф» можно будет сравнивать лётные характеристики дронов, сортировать их по производителям и сферам применения. Кроме того, пользователи смогут заказывать услуги для дронов и отправлять индивидуальные запросы производителям для получения коммерческих предложений.

Несмотря на эти возможности, некоторые участники рынка сомневаются в популярности новой площадки среди массовых пользователей. По их мнению, дроны для развлекательных целей, таких как создание фото и видео, будут по-прежнему покупать на других маркетплейсах, таких как Ozon или Яндекс.Маркет, где цена зачастую является ключевым фактором.

Интерес к развитию отрасли беспилотных технологий поддерживается на государственном уровне. Минпромторг России планирует создать управление по дронам и роботам, которое будет заниматься развитием и поддержкой робототехнической отрасли. В будущем «Налетай.рф» обещает предоставить физлицам возможность не только приобретать дроны, но и брать их в лизинг с разбивкой платежей на несколько лет.