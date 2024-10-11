English Русский
News
11 October 2024

Российским аналогам GitHub готовят общее регулирование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
От создания единого репозитория власти отказались ввиду наличия уже существующих отечественных решений, на которые можно просто распространить единые правила и требования.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Минцифры отказалось от идеи создания национального репозитория открытого кода, решив сосредоточиться на регулировании существующих хранилищ. Как сообщает «Ъ», об этом заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационных технологий Илья Массух.

Вместо единого российского репозитория открытого кода Минцифры готовит документ, который описывает правила и требования к российским хранилищам. По словам Массуха, сейчас «в высокой степени готовности» находится «концепция российских репозиториев», в которую войдут единые требования по безопасности хранилищ.

В Минцифры заявили СМИ, что «сейчас совместно с заинтересованными ведомствами и организациями министерство работает над концепцией создания и развития экосистемы репозиториев, находящихся на территории и в юрисдикции РФ».

Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов так объясняет ситуацию:

«Тема с российским репозиторием свободного ПО изначально была сомнительной, так как было непонятно, кому может понадобиться единое хранилище. А вскоре появилась публичная инфраструктура у крупных частных игроков. Высказывалась идея о создании некоего "репозитория репозиториев", который объединит существующие частные хранилища, и требования могут готовить для него».

Директор департамента разработки программного обеспечения «Рексофт» Николай Сокорнов объяснил СМИ, что отказ от единого репозитория кода — «правильная инициатива», так как распределённая система хранилищ кода более безопасна.

Минцифры кибербезопасность GitHub репозиторий регулирование

Similar articles

Минцифры разработает правила передачи госданных для операторов связи и банков
Бизнесу готовят проверки за «несогласованную передачу данных за рубеж»
По кибербезопасности, ИИ и интернету вещей принято более 400 ГОСТов
Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажу алкоголя по биометрии
Хакеры научились использовать уведомления GitHub для распространения вредоносного ПО
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт