Российским аналогам GitHub готовят общее регулирование

Минцифры отказалось от идеи создания национального репозитория открытого кода, решив сосредоточиться на регулировании существующих хранилищ. Как сообщает «Ъ», об этом заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационных технологий Илья Массух.



Вместо единого российского репозитория открытого кода Минцифры готовит документ, который описывает правила и требования к российским хранилищам. По словам Массуха, сейчас «в высокой степени готовности» находится «концепция российских репозиториев», в которую войдут единые требования по безопасности хранилищ.



В Минцифры заявили СМИ, что «сейчас совместно с заинтересованными ведомствами и организациями министерство работает над концепцией создания и развития экосистемы репозиториев, находящихся на территории и в юрисдикции РФ».



Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов так объясняет ситуацию:

«Тема с российским репозиторием свободного ПО изначально была сомнительной, так как было непонятно, кому может понадобиться единое хранилище. А вскоре появилась публичная инфраструктура у крупных частных игроков. Высказывалась идея о создании некоего "репозитория репозиториев", который объединит существующие частные хранилища, и требования могут готовить для него».

Директор департамента разработки программного обеспечения «Рексофт» Николай Сокорнов объяснил СМИ, что отказ от единого репозитория кода — «правильная инициатива», так как распределённая система хранилищ кода более безопасна.