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1 February 2024

Россияне накачали «пиратских» игр на 324 млрд рублей за год

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73% геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию.
Изображение создано с помощью Canva AI

За 2023 год российские геймеры скачали нелицензионных игр на 324 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на операционного директора образовательной онлайн-платформы XYZ School Эмму Юсову. В прошлом году порядка 73% геймеров запускали хотя бы одну пиратскую копию игры против 68% в 2022 году. Около 8% играли в более чем 10 нелицензионных игр.

Самыми популярными видеоиграми в сером сегменте стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3: более 84% пиратов скачали хотя бы одну из них.

В прошлом году геймеры тестировали пиратские копии игр, после чего могли купить официальную версию. Поэтому реальный ущерб для индустрии может быть немного меньше, но точную цифру назвать невозможно.

Рост пиратства вызван массовыми отказами глобальных платформ и разработчиков от работы с российскими геймерами и бизнесом, пояснил владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.

игры 187-ФЗ 364-ФЗ пиратство

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