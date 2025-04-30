На Северном Кавказе уже две недели не работают популярные игровые платформы

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с середины апреля текущего года наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на местных провайдеров. В письме, адресованном Роскомнадзору, они сообщают, что у абонентов отсутствует доступ к более чем 700 зарубежным ресурсам, большинство из которых — игровые платформы (например, Steam, Ubisoft, Teamspeak), а также игры (PUBG, Battlefield, League of legends и др.).

Проблемы начались 14 апреля. Провайдер M2 Connect из Северной Осетии, обслуживающий 13 тыс. домохозяйств, сообщил Роскомнадзору о блокировке зарубежных ресурсов, связав это с фильтрацией трафика на уровне сетей связи:

«Исключив причину в зоне своей ответственности и понимая, что проблема связана с фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи, была оформлена заявка в службу технической поддержки ЦМУ ССОП».

В M2 Connect отметили, что на мобильных сетях такой проблемы нет и из‑за отсутствия объяснений со стороны службы он не может разъяснить ситуацию абонентам.

«Падение трафика достигает 25%, а блокируются сервисы, использующие Cloudflare и Amazon. Мы не можем объяснить абонентам причины», — рассказал гендиректор компании Михаил Дзиов.

Аналогичные жалобы поступают из других регионов СКФО. В Дагестане операторы связи называют ситуацию «техническим заложником бюрократии», а в Ингушетии фиксируют сбои даже в работе Telegram. В Ставропольском крае провайдеры сообщали о проблемах в соцсетях, но позже удалили посты. В то же время в «Мегафоне» и «Транстелекоме» сказали, что их сеть в регионе работает в штатном режиме, а «Вымпелком», МТС, «Ростелеком» и «Эр-Телеком» отказались от комментариев. В Роскомнадзоре заверили, что ограничений на федеральном уровне нет, а в регионах ответственность за связь не входит в полномочия местных властей.

Между тем операторы опасаются роста недовольства абонентов. «Клиенты считают, что мы не обеспечиваем качественный интернет», — отметил представитель дагестанской ассоциации провайдеров.