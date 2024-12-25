Роскачество проверит компьютерные игры на манипулирование игроками

Роскачество в 2025 году проведёт проверки популярных компьютерных игр на манипулятивные механики. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Протасов:

«Мы будем исследовать популярные компьютерные игры. В первую очередь обратим внимание на манипулятивные механики — способы вытягивания денег у играющих. Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализирует, какие приемы могут влиять на поведение игроков, в том числе детей, какие риски они несут, насколько игры приводят к зависимостям».

Он отметил, что Роскачество планирует в результате этого исследования создать методику оценки качества игр совместно с ИЛИ, чтобы покупатель понимал, получил ли товар «Знак качества».



В 2025 году Роскачество также исследует мобильные приложения по доставке готовой еды, программы торговых площадок и телемедицины. За 2024 год ведомство провело 57 проверок конфиденциальности данных среди различных приложений.



Кроме этого Протасов сообщил, что Роскачество вместе с Росаккредитацией завершает подготовку методологии проведения проверок туристических агрегаторов, которую в начале следующего года утверждят. «Соответственно, результаты исследования турагрегаторов будут нами в следующем году представлены общественности», — заявил он.



По словам чиновника, чаще всего в отношении туристических агрегаторов потребители жалуются на недостаточно полную информацию, возникают вопросы, связанные с возвратом денег, удовлетворением претензий потребителей, использованием персональных данных, сравнением цен за те или иные турпакеты, полнотой информации о коллективном средстве размещения.