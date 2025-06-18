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18 June 2025

Роскомнадзор усиливает надзор за операторами связи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Новая форма проверочного листа от надзорного ведомства обещает не просто формальный аудит, а подробное техническое раскрытие работы сетей связи: движение трафика, через какие устройства он проходит и кто имеет к нему доступ.
Фото: Canva

Операторов связи обяжут предоставлять РКН подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Это следует из проекта нового проверочного листа, размещенного на федеральном портале правовых актов, на который обратили внимание «Ведомости».

Изменение — не простая техническая формальность. Как отмечает издание, речь идёт о более строгом контроле за деятельностью телекома. Если раньше надзорное ведомство ограничивалось вопросами формального характера — есть ли лицензии, подключены ли экстренные службы, соблюдены ли базовые нормы взаимодействия сетей — теперь регулятора интересует техническая суть происходящего в инфраструктуре оператора.  Такие требования входили в приказ № 34 от 2022 года. Новый документ этот приказ отменяет.

Проверяющие смогут запрашивать сведения о маршрутах прохождения интернет-трафика, характеристиках оборудования, наличии технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также об идентификации пользовательского оборудования.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 25 июня 2025 г.

операторы связи Роскомнадзор ТСПУ 126-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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