Роскомнадзор усиливает надзор за операторами связи

Операторов связи обяжут предоставлять РКН подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Это следует из проекта нового проверочного листа, размещенного на федеральном портале правовых актов, на который обратили внимание «Ведомости».

Изменение — не простая техническая формальность. Как отмечает издание, речь идёт о более строгом контроле за деятельностью телекома. Если раньше надзорное ведомство ограничивалось вопросами формального характера — есть ли лицензии, подключены ли экстренные службы, соблюдены ли базовые нормы взаимодействия сетей — теперь регулятора интересует техническая суть происходящего в инфраструктуре оператора. Такие требования входили в приказ № 34 от 2022 года. Новый документ этот приказ отменяет.

Проверяющие смогут запрашивать сведения о маршрутах прохождения интернет-трафика, характеристиках оборудования, наличии технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также об идентификации пользовательского оборудования.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 25 июня 2025 г.