Роскомнадзор усиливает надзор за операторами связи

Операторов связи обяжут предоставлять РКН подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Это следует из проекта нового проверочного листа, размещенного на федеральном портале правовых актов, на который обратили внимание «Ведомости».
Изменение — не простая техническая формальность. Как отмечает издание, речь идёт о более строгом контроле за деятельностью телекома. Если раньше надзорное ведомство ограничивалось вопросами формального характера — есть ли лицензии, подключены ли экстренные службы, соблюдены ли базовые нормы взаимодействия сетей — теперь регулятора интересует техническая суть происходящего в инфраструктуре оператора. Такие требования входили в приказ № 34 от 2022 года. Новый документ этот приказ отменяет.
Проверяющие смогут запрашивать сведения о маршрутах прохождения интернет-трафика, характеристиках оборудования, наличии технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), а также об идентификации пользовательского оборудования.
Дата окончания общественного обсуждения документа — 25 июня 2025 г.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.