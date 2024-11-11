Россия и страны Африки выступили за интернационализацию управления интернетом

Представители министерств иностранных дел России и стран Африки в рамках первой министерствой конференции Форума партнерства Россия – Африка о мерах по формированию справедливой и равноправной системы международной информационной безопасности выступили с заявлением, в котором озвучен целый пакет инициатив, касающихся современных технологий и интернета.

Министры выступили за формирование справедливой и равноправной системы обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, направленной на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов в цифровой сфере, а также недопущение использования ИКТ для совершения действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности. Также они подчеркнули:

«Признаём необходимость совершенствования нормативно-правовой основы взаимодействия государств в области безопасности при использовании ИКТ на двустороннем, региональном и глобальном уровнях.



Подтверждаем важность как соблюдения общепризнанных принципов международного права, так и выработки под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих рамок в области безопасности при использовании ИКТ».

Министры РФ и стран Африки приветствуют запуск в ООН глобального межправительственного реестра контактных пунктов в интересах налаживания деполитизированного диалога между уполномоченными ведомствами и специалистами в сфере безопасности при использовании ИКТ.



Они также подтвердили приверженность усилиям по совершенствованию и гармонизации внутреннего законодательства государств в целях предупреждения, обнаружения, пресечения и расследования преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, включая террористическую и экстремистскую деятельность.



Кроме этого, в заявлении говорится:

«Выступаем за интернационализацию управления интернетом, обеспечение равноправного участия стран в этом процессе при обеспечении целостности, стабильности и безопасности национальных сегментов интернета».

Стороны также обозначили приверженность формированию справедливой и равноправной системы обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Отмечено, что она должна быть направлена на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов в цифровой сфере, а также «недопущение использования ИКТ для совершения действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности».



Документом подтверждается приверженность сторон уважению суверенитета и суверенного равенства стран в ИКТ-среде. Россия и Африка выступили против односторонних действий, которые могут подорвать международное сотрудничество в указанной сфере.



«Исходим из важности предоставления всем странам равноправного доступа к ИКТ, в том числе к технологиям искусственного интеллекта (ИИ), обеспечения безопасности их использования, а также необходимости выработки справедливых технических стандартов и требований в области ИИ», — заявили представители МИДов.

9–10 ноября в Сочи состоялся Форум партнерства Россия – Африка. Своё участие в мероприятии подтвердили свыше 1500 человек, в числе которых более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из стран Африки.