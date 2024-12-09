Силовики смогут блокировать счета фигурантов уголовных дел до суда

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает разрешить следователям самостоятельно приостанавливать денежные операции на срок не более 10 суток для фигурантов уголовных дел. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) собирается обсудить правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с её повесткой. Издание ознакомилось с законопроектом и сопроводительными документами к нему.

Предлагается дополнить УПК ст. 115.2 и ввести новую меру процессуального принуждения – приостановление операций с денежными средствами, в том числе электронными и авансовыми платежами. Следователь (с согласия руководителя) и дознаватель (с согласия прокурора) сможет принять решение о приостановлении таких операций на срок не более 10 суток при наличии оснований полагать, что счета использовались в преступной деятельности, а также полномочиями по получению сведений о соединениях между абонентами по решению суда.

Срок в 10 суток, как говорится в сопроводительных документах МВД, обусловлен сложностью получения в более короткое время сведений о принадлежности банковских счетов или электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, а также доказательств, дающих основание для наложения ареста на имущество. Последняя мера осуществляется только по решению суда. Кроме того, законопроектом предлагается обязать операторов по переводу денежных средств предоставлять следователям необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления запросов.

Этот проект был разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с помощью IТ-технологий, заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. К примеру, за последние шесть лет преступность в этой категории увеличилась в 4 раза (с 174 700 в 2018 г. до 677 000 в 2023 г.). Сейчас каждое третье преступление совершается в цифровой среде, более 80% из них занимают дистанционные хищения, уточнил он.



Круг преступлений, в случае подозрения по которым МВД предлагает блокировать счета, никак не ограничен, хотя в обосновании введения данных изменений якобы лежит необходимость борьбы с киберпреступлениями, указал старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Кроме того, по мнению эксперта, в проекте нет очень многих технических подробностей, которые касаются ограничений действий следователей: например, как соотносятся суммы, которые фигурируют в предполагаемом преступлении, и денежные средства, которые находятся на счете организации и могут быть заблокированы:

«Сам механизм приостановки операций без судебного решения теоретически мыслим, если ввести другие предохранительные механизмы, сохраняющие гарантии соблюдения прав граждан и организаций».

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что появление у следователей указанных полномочий не создаст почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, говорит адвокат, управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов. Так как и сегодня, по его словам, в ходе расследования экономических преступлений складывается негативная следственно-судебная практика ареста имущества третьих лиц в отсутствие каких-либо доказательств того, что оно получено преступным путем.



Суды, рассматривающие ходатайства следователей, преступный характер происхождения имущества не исследуют, отмечает Зафесов. И если «инициатива будет принята, то при неотложной блокировке счетов по решению следователя весьма вероятен их последующий арест».

По словам адвоката, партнера компании «Братья Яблоковы» Артема Яблокова, эта инициатива облегчит работу стороне обвинения и суду. «Думается, что подмена суда там, где необходим беспристрастный анализ и соответствующая оценка определяющих судьбу человека обстоятельств, недопустима», – заявил он.