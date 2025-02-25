Госдума запретила дистанционное обучение в медицине и фармацевтике

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете использования электронного и дистанционного обучения в медицине и фармацевтике, за исключением случаев, определенных федеральными государственными стандартами.



Законопроект №656009-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения качества медицинского образования)» был внесён в парламент в июне прошлого года и принят вы первом чтении в январе уже года текущего.



Законом также предусматривается, что типовые дополнительные профессиональные программы в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности должны предусматривать требования к кадровому и материально-техническому обеспечению реализации соответствующих программ.



Соответствие указанным требованиям подтверждается заключением, предоставляемым Росздравнадзором по заявлениям таких организаций.



Заключение о соответствии такой организации указанным требованиям считается предоставленным со дня внесения уполномоченным должностным лицом Росздравнадзора записи о предоставлении соответствующего заключения в реестр заключений. Заключение действует бессрочно. Реестр заключений является общедоступным. Ведение реестра заключений осуществляется Росздравнадзором.



Организации, осуществляющие образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, обязаны получить заключение не позднее 1 сентября 2026 года, предусматривает закон.



Также говорится, что такие организации продолжают осуществлять образовательную деятельность после 1 сентября 2026 года на основании имеющейся лицензии в случае, если такими организациями получено соответствующее заключение.