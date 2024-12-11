Россия и страны БРИКС создают альянс по развитию ИИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с 20 компаниями из шести стран БРИКС создаёт альянс по развитию искусственного интеллекта.

Он будет называться «БРИКС+AI» и состоять из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба фонда. На первом этапе к альянсу присоединится 20 международных компаний. Всего поддержали создание альянса 50 международных компаний, следует из пресс-релиза РФПИ.

«БРИКС+AI» призван координировать подходы к развитию технологий ИИ между Россией и странами БРИКС. Как отмечает фонд, сейчас страны БРИКС – лидеры по доле компаний, которые проводят исследования или внедряющих в свою работу искусственный интеллект. «В 2023 г. на них пришлось свыше 20% всех венчурных инвестиций в ИИ в мире», – отмечают в фонде.



Инициатива о создании Альянса была представлена президенту России Владимиру Путину в ходе Делового форума БРИКС 18 октября 2024 г. Фонд утверждает, что в ближайшее время к альянсу присоединится еще 40 компаний. Среди них будут корпорации, университеты, медицинские компании, поставщики услуг для финансовой инфраструктуры и телекоммуникационной отрасли и другие.



В декабре стало известно, что разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2024 г. на 40% увеличили инвестиции в оборудование. Выпуск технологий ИИ с этого года увеличился на 10,5%, вложения в оборудование занимают в 2024 г. 14,2%.