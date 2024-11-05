English Русский
News
5 November 2024

ЦБ и ФСБ поручено отрегулировать использование ИИ в общественных отношениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В первую очередь от этих ведомств ждут решений по безопасности данных и операций клиентов банков, а также предотвращению манипуляций на рынке.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Совет безопасности РФ на заседании в октябре поручил Центральному банку отрегулировать вопрос использования искусственного интеллекта (ИИ) в общественных отношениях. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ.

Уточняется, что первоочередной задачей для чиновников станет обеспечение защиты данных и транзакций клиентов финансовых учреждений, а также предотвращение возможных манипуляций на рынке. Помимо этого, возможно, в соответствующий законопроект будет добавлено требование, чтобы окончательные решения принимались только человеком. Этот вопрос должен быть проработан должностными лицами до середины 2025 года.

В мае текущего года при поддержке Минцифры был создан консорциум для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано руководителями АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК), Академии криптографии Российской Федерации и Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН).

152-ФЗ искусственный интеллект персональные данные ФСБ транзакции Центробанк ЦБ РФ биометрия Банк России манипулирование рынком

Similar articles

Правительство утвердило требования к майнингу
Спецслужбы узнают секреты Чебурашки и других из «Союзмультфильма»
DLBI: На хакерском форуме появилась база данных «ВТБ-клиенты»
VK будет защищать трафик с помощью анализа пользовательского поведения
Open Source Initiative определила стандарты для «открытого ИИ»
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт