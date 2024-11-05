ЦБ и ФСБ поручено отрегулировать использование ИИ в общественных отношениях

Совет безопасности РФ на заседании в октябре поручил Центральному банку отрегулировать вопрос использования искусственного интеллекта (ИИ) в общественных отношениях. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ.

Уточняется, что первоочередной задачей для чиновников станет обеспечение защиты данных и транзакций клиентов финансовых учреждений, а также предотвращение возможных манипуляций на рынке. Помимо этого, возможно, в соответствующий законопроект будет добавлено требование, чтобы окончательные решения принимались только человеком. Этот вопрос должен быть проработан должностными лицами до середины 2025 года.

В мае текущего года при поддержке Минцифры был создан консорциум для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано руководителями АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК), Академии криптографии Российской Федерации и Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН).