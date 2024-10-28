Подписан закон о регулировании майнинга

Президент Путин подписал закон о регулировании майнинга криптовалют. Изменения были внесены в законы «Об электроэнергетике» и «О цифровых финансовых активах». Коснулись они контроля за деятельностью майнеров и ужесточения правил добычи криптовалюты в России.



По новым правилам, правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений. В частности, под запретом может оказаться участие в майнинг-пуле, специальном объединении майнеров, которые используют мощности своих устройств для добычи цифровой валюты.



Кабмин также сможет регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.



Кроме того, новый закон передает под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) ведение реестра майнеров. Ранее эти полномочия были у Минцифры. В реестр должны быть внесены компании и индивидуальные предприниматели. Частным майнерам регистрация в реестре необязательна, но они должны строго соблюдать лимиты энергопотребления.



Зарабатывающих криптовалюту обяжут предоставлять в ФНС информацию о полученном заработке в виде цифровой валюты и об адресах-идентификаторах, которые используют для операций с ней. ФНС будет передавать данные о майнерах Росфинмониторингу и ЦБ.



Адреса-идентификаторы будут открываться федеральным органам исполнительной власти, прокуратурой, органами дознания и предварительного следствия. Исключать добытчиков криптовалюты из списка ФНС будет, в частности, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований к майнерам.



Нововведения вступают в силу с 1 ноября текущего года.

