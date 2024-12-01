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1 December 2024

Запрет «чайлдфри», сбор биометрии у иностранцев. Что ещё вступает в силу в декабре?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Вступающие в силу законы и другие правовые акты также коснутся деятельности операторов связи, предоставления коммунальных и других услуг, информации про VPN и так далее.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / ChatGPT AI / Canva

В декабре вступают в силу несколько важных законов и других правовых актов, которые скажутся на правах и свободах граждан, в том числе в онлайн.

 

Лицензирование деятельности операторов связи и пропуск трафика через ТСПУ

 

С 1 декабря меняются лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в Интернет. В перечень таких требований включено соблюдение схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Несоблюдение требований повлечет аннулирование лицензии.

Напомним, положение о схеме пропуска трафика через ТСПУ на территории России утверждено постановлением правительства, вступившим в силу с 1 сентября 2024.

 

Сбор биометрии у иностранцев

 

Также с 1 декабря начинается утвержденный ранее эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности безвизово пересечь российскую государственную границу.

На первом этапе в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области будут фотографировать въезжающих в страну и выезжающих из нее и снимать их отпечатки пальцев. С 30 июня 2025 года такой режим задействуют на всех пунктах пропуска через границу России.

Изменения не коснутся:

  • Граждан Белоруссии.
  • Глав, сотрудников посольств и консульств иностранных государств, а также членов их семей.
  • Сотрудников международных организаций и их семей.
  • Владельцев дипломатических и служебных паспортов и членов их семей.
  • Иностранных граждан с дипломатической или служебной визой.
  • Иностранцев и лиц без гражданства до шести лет.

Для каждого въезжающего иностранца сформируют цифровой профиль. Создать его можно будет и самому в приложении RuID — это аналог госуслуг для иностранцев, его разрабатывает Минцифры. С помощью сервиса придется сообщать о визите в РФ и получать здесь различные услуги, например оформлять медстраховку.

 

Информация по созданию VPN-сервисов запрещена

 

С 1 декабря информация по созданию VPN-сервисов будет запрещена в России – приказ об этом в ноябре подготовил Роскомнадзор. Под ограничения подпадает научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, не будет блокироваться научная, научно-техническая и статистическая информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.

 

Запрет «чайлдфри»

 

С 4 декабря запрещается «пропаганда осознанного отказа от деторождения» в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносятся дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет «пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола». Штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей.

 

Запрет посредникам принимать экзамены у мигрантов

 

С 10 декабря 2024 года сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства России иностранцы смогут только в государственных организациях. Их перечень и размер платы за экзамен утвердит правительство. До этого проводить экзамены разрешали коммерческим компаниям, что давало больше возможностей для нарушений. «Мы боремся с незаконной миграцией, мы боремся с преступностью, мы делаем все для того, чтобы сделать эту сферу прозрачной. Знаешь язык — сдашь экзамен. Не знаешь — учи. К нам должны приезжать те, кто будет соблюдать закон, знать русский язык и чтить наши традиции», — говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Данная норма была принята в большом пакете законов, ужесточающих миграционное законодательство.

 

Правовые основы для развития промышленного дизайна

 

Закон с 20 декабря вводит понятие «организация сектора промышленного дизайна», а также регулирует работы и инжиниринговые услуги в данной сфере. В целях их стимулирования сведения об организациях сектора промышленного дизайна и инжиниринговых организациях будут включены в специальный реестр.

 

Изменение правил получения субсидий на оплату коммунальных услуг

 

С 25 декабря электронные заявления о предоставлении выплаты и приложенные к ним документы, которые можно подать через «Госуслуги» и региональные порталы госуслуг, будут принимать при наличии усиленной электронно-цифровой подписи заявителя. Если перечень документов неполный, рассмотрение заявки приостановят на срок до 10 рабочих дней, а заявителю направят уведомление со списком недостающих бумаг.

152-ФЗ биометрические данные ТСПУ биометрия Госуслуги 325-ФЗ 266-ФЗ ПДСтор 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ 406-ФЗ 473-ФЗ иностранцы 385-ФЗ 401-ФЗ Чайлдфри 411-ФЗ Чайлдфри коммунальные услуги

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