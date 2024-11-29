Президент подписал закон о налогообложении операций с криптовалютой

Подписан закон, которым вносятся изменения в ч.1 и ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты).

Согласно новому закону, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн рублей в год — 15%. Операции, связанные с майнингом, также облагать НДС не будут.



Помимо этого, закон вводит ответственность за «неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения».



Он также дает право налоговым органам запрашивать у банков выписки по счетам, которые участвуют в операциях с цифровой валютой.



Согласно документу, штраф за непредоставление информации об операциях с цифровой валютой составит 10% от наибольшей из двух сумм (поступления или списания) в рублевом эквиваленте. А за неуплату налога «в результате невключения в налоговую базу прибыли от операций» с цифровой валютой придется выплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

Закон, за исключением отдельных статей, вступает в силу в день официального опубликования.