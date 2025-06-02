Россия рассматривает регулирование ИИ в рамках «суверенной системы»

В Государственной Думе состоялось первое заседание экспертного совета при межфракционной рабочей группе по законодательному обеспечению отраслевого и функционального применения искусственного интеллекта. Мероприятие проводилось под руководством заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова с участием депутатов, представителей Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а также экспертов из научного и бизнес-сообщества.



Участники заседания отметили, что при формировании правовой базы для искусственного интеллекта важно идти по пути создания собственной суверенной системы. По их мнению, существующие на данный момент системы, используемые гражданами, отражают национальные интересы тех стран, где они были разработаны, и это создаёт предпосылки для разработки независимых решений, отвечающих российским условиям.



Александр Бабаков подчеркнул, что законодательная политика в области ИИ должна находить баланс между поддержкой технологического прогресса и минимизацией рисков. Он указал на необходимость избежать правового вакуума, отметив, что интересы человека должны оставаться центральными в оценке роли и места технологий.



Эксперты и законодатели обсуждали вопросы безопасности, защиты персональных данных и адаптации нормативной базы к быстрому развитию технологий. Подчеркнули, что регулирование должно быть гибким и адаптированным к изменяющимся условиям, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы.



Особое внимание было уделено проблеме зависимости от зарубежных систем. Участники заседания пришли к выводу, что создание собственной, суверенной системы ИИ позволит не только отстаивать национальные интересы, но и стимулировать развитие отечественных технологий в цифровой сфере.



В России регулирование искусственного интеллекта находится в стадии развития. Существует Национальный центр развития ИИ, разработан Кодекс этики ИИ, а также принят ряд законодательных актов, включая закон о страховании ответственности за вред от ИИ. Кроме этого, с 2020 года действует закон о проведении экспериментального регулирования ИИ в Москве.