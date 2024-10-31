«Госозеро»: власти смогут запрашивать у бизнеса данные по любому поводу

Forbes ознакомился с проектом распоряжения правительства, определяющего случаи формирования составов данных, которые бизнес должен передавать в «гососзеро». С документом и его положениями также знаком источник Forbes в Минэкономразвития.

Проект детализирует подписанный Владимиром Путиным в августе закон, который предполагает создание «госозера» данных — государственной информационной системы, куда бизнес и муниципальные организации по запросу должны передавать обезличенные персональные данные, уточнило издание.

Согласно документу, власти, в частности, смогут запрашивать у компаний информацию в случае угрозы возникновения ЧС на всей территории России или ее части, для предупреждения терроризма в случае введения режима контртеррористической операции, а также для предупреждения распространения инфекционных заболеваний и отравлений, если будет введен карантин.

«Болезненную реакцию» у опрошенных Forbes представителей бизнеса вызвали два последних пункта проекта, которые дадут властям право собирать у компаний сведения для проведения исследований в экономической и социальной сферах, а также для «реализации мероприятий, определенных в госпрограммах, национальных и федеральных проектах, приоритетных программах и проектах в России».

Проект распоряжения позволит запрашивать у бизнеса информацию «фактически в любых случаях», заявили Forbes в Ассоциации больших данных (АБД, в нее входят Сбербанк, «Мегафон», «Яндекс», ВТБ, «Ростелеком» и другие). Там подчеркнули необходимость установить прозрачный механизм публичного обсуждения случаев, когда власти смогут запрашивать данные для проведения исследований и «реализации мероприятий» госпрограмм и проектов.

Непрозрачность запросов, которые власти могут делать в адрес компаний, — не единственная претензия бизнеса. Чтобы обезличить данные, бизнес понесет значительные расходы, констатирует заместитель генерального директора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов. Это или время сотрудников, необходимое для настройки и администрирования встроенных в систему управления базами данных (СУБД) решений по маскированию, или прямые финансовые затраты для приобретения специализированных инструментов маскирования, размышляет он.

По данным Forbes, документ должен вступить в силу в сентябре 2025 года.