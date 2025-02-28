Что вступает в силу в марте: заморозка доходов иноагентов, голосование жильцов через госуслуги, инфосистема состояния окружающей среды

В марте вступает в силу сразу несколько законов, каксающихся прав и свобод россиян, а также технологий и, в частности, интернета.

Самозапрет на оформление кредитов

С 1 марта россияне смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно будет через портал «Госуслуги», подав заявление. В МФЦ такая возможность появится не позднее 1 сентября 2025 года. Так любой человек сможет обезопасить себя от мошенников.

Заморозка доходов «иностранных агентов»

С 1 марта они будут обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него ряда доходов, например от продажи недвижимости и транспортных средств и сдачи их в аренду, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Если «иностранный агент» этого не сделает, то счет должен создать на его имя плательщик. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия соответствующего статуса.

Голосование жильцов многоэтажек через «Госуслуги»

Жильцы многоквартирных домов смогут голосовать на общих собраниях через портал госуслуг. Такие нормы закона от 13 декабря 2024 года № 463-ФЗ вступают в силу 1 марта. Новые нормы предполагают, что информацию о размещенном в государственной информационной системе ЖКХ сообщении о проведении общего собрания жильцов и протокол такого собрания будут направлять на портал госуслуг.

Администратор собрания за десять дней до его проведения должен разместить соответствующую информацию на досках объявлений в подъездах или рядом с домом. Жильцы смогут голосовать через «Госуслуги».

При этом использовать другие информационные системы запретят. Исключением будут случаи, когда собственники квартир приняли решение о проведении собрания с использованием других информсистем до дня вступления закона в силу.

Медики будут сообщать полицейским о людях с неустойчивой психикой

Медики будут предоставлять сотрудникам органов внутренних дел информацию о людях с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий. Предполагающий это закон от 22 июля 2024 года № 195-ФЗ вступает в силу 1 марта.

Передавать такие сведения полиции предписано с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

Если будет нужно раскрыть врачебную тайну без согласия гражданина или его законного представителя, это можно будет сделать по запросу МВД. Перечень лиц, информацию о которых нужно передавать полиции, будет определять врачебная комиссия медицинской организации с обязательным участием в ее составе врача-психиатра.

Получить лицензию на производство алкоголя помогут «Госуслуги»

Подать документы для государственной регистрации основного технологического оборудования в Росалкогольтабакконтроль можно будет через единый портал госуслуг. Предполагающие это нормы закона от 8 августа 2024 года № 316-ФЗ вступают в силу 1 марта.



Согласно документу, решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче по заявлению, которое подано через «Госуслуги» или через ЕГАИС, необходимо принять в течение 20 рабочих дней со дня регистрации представленных документов.



Решение о выдаче или отказе выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции — в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов.

Экологическую информацию соберут в одной системе

В России заработает федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Такие нормы закона от 4 августа 2023 года № 450-ФЗ вступают в силу 1 марта.



Новый ресурс объединит информацию о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне, объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления и иная информация.



Поставлять информацию в систему будут федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также юридические и физические лица. Их обязали обеспечивать полноту, достоверность и актуальность сведений, а также своевременность их размещения.

Реестр некоммерческих организаций с государственным финансированием

Вести его будет Минюст. Это предполагает вступающий 1 марта в силу закон от 13 декабря 2024 года № 457-ФЗ.

Рассмотрение электронных обращений — через «Госуслуги»

Электронные обращения граждан в органы власти будут рассматривать только в том случае, если они отправлены через портал «Госуслуги», иную информсистему или официальный сайт, обеспечивающие идентификацию и аутентификацию человека. Такой закон от 28 декабря 2024 года № 547-ФЗ вступает в силу 30 марта.

Гидов включат в специальный реестр

С 1 марта 2025 года экскурсоводам и гидам-переводчикам для работы в сфере экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию. Соответствующие нормы закона от 22 июня 2024 года № 143-ФЗ вступают в силу 1 марта.

После прохождения аттестации региональный орган госвласти в сфере туризма включает сведения о специалисте в Единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и выдает нагрудную идентификационную карточку.