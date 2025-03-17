Медицинские данные россиян будут использованы без их согласия в рамках эксперимента

В России запустят эксперимент по использованию обезличенных медицинских данных без согласия граждан. Соответствующий проект разработали Минздрав, Минэкономразвития и Минцифры в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).
Как сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков, проект предполагает использование обезличенных данных для научных исследований, разработки технологий на основе искусственного интеллекта и анализа клинической практики. Внедрение ЭПР запланировано до конца 2025 года, а его реализация рассчитана на три года.
По словам представителя Минэкономразвития, проект проходит межведомственное согласование. После одобрения АНО «Цифровая экономика» его должны утвердить Минэкономразвития и правительство. Минцифры заявило, что обработка данных будет осуществляться строго в рамках утвержденной программы. Роскомнадзор отметил, что найден оптимальный режим обезличивания, минимизирующий риски утечки информации.
Сбор и анализ данных будет вестись на цифровой платформе с ограниченным доступом. За ее пределы смогут передаваться только статистические отчеты без исходных данных, уточнил Ваньков. По данным источников, оператором платформы станет резидент «Сколково» – компания «К-скай».
Ранее Минздрав выступал против ЭПР в медицине. Однако в 2024 году в России приняли закон, расширяющий возможности обработки обезличенных данных, включая биометрическую информацию.
Эксперт «Роскомсвободы» по информационной безопасности сомневается, что это будет использовано для усиления слежки за гражданами, и скорее всего, преследует вполне практичные цели, однако хотелось бы более чётко понимать какие именно цели:
«Беспокоит здесь то, что какие-то дополнительные люди будут автоматически, без предупреждения, для чего-то получать доступ к данным».
В целом же, считает он, вполне логично, что государство для улучшения эффективности своих услуг будет всё чаще прибегать к использованию тех или иных данных граждан, но это означает, что тем людям, для кого анонимность является одной из главных ценностей, будет сложнее.
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