English Русский
News
5 December 2024

В России было совершено более полумиллиона «цифровых» преступлений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такое количество зафиксировано по итогам 9 месяцев текущего года, и это на 15,3% больше предыдущего. Ущерб составил 150 млрд рублей.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В этом году, по итогам 9 месяцев, было совершено 564 тыс. преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рост составил 15,3% по сравнению с 2023 годом. Такие данные привёл и.о. руководителя отдела криминалистического сопровождения следствия–руководителя первого отделения технико-криминалистического управления ГУ криминалистики СКР Темирлан Салихов на конференции «Антифрод Россия 2024» 5 декабря. Из всех преступлений это более 40% инцидентов, оценил он.

При этом, на телефонное мошенничество приходится 353 тыс. преступлений по итогам 9 месяцев, в прошлом году это 281 тыс. инцидентов. Однако число самих краж с банковского счета средств снизилось: в этом году это 77 тыс. инцидентов, хотя в прошлом году было 119 тыс. Общий ущерб от преступлений в сфере ИКТ составил 150 млрд. руб. за 9 месяцев 2024 года.

мошенничество СКР киберпреступления Антифрод

Similar articles

Минцифры хочет применить биометрию в борьбе с мошенниками
С начала года объём украденной криптовалюты достиг $1,63 млрд
«Сбер»: В интернете находятся утекшие персональные данные 90% взрослых россиян
В Британии предложили ввести для соцсетей налог на борьбу с кибермошенничеством
Госплатформа по противодействию мошенничеству обойдётся в 6,1 млрд рублей
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт