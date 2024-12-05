В России было совершено более полумиллиона «цифровых» преступлений

В этом году, по итогам 9 месяцев, было совершено 564 тыс. преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рост составил 15,3% по сравнению с 2023 годом. Такие данные привёл и.о. руководителя отдела криминалистического сопровождения следствия–руководителя первого отделения технико-криминалистического управления ГУ криминалистики СКР Темирлан Салихов на конференции «Антифрод Россия 2024» 5 декабря. Из всех преступлений это более 40% инцидентов, оценил он.



При этом, на телефонное мошенничество приходится 353 тыс. преступлений по итогам 9 месяцев, в прошлом году это 281 тыс. инцидентов. Однако число самих краж с банковского счета средств снизилось: в этом году это 77 тыс. инцидентов, хотя в прошлом году было 119 тыс. Общий ущерб от преступлений в сфере ИКТ составил 150 млрд. руб. за 9 месяцев 2024 года.