Минцифры планирует запретить звонки с иностранных «симок»

Минцифры разработало новый пакет поправок, который усилит контроль над телефонными вызовами. Нововведения готовятся, в частности, в законы «О связи», «О персональных данных», «Об информации», «Об оперативно-разыскной деятельности» и «Об электронной подписи». Полностью документ называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)».



Как выяснил Forbes, в документе содержится запрет на получение звонков с иностранных SIM-карт, если абонент заранее не уведомит оператора о намерении принимать такие вызовы. Кроме того, операторы должны будут маркировать все входящие звонки с зарубежных номеров.



Поправки также вводят обязательное блокирование номеров, занесённых в реестр подозреваемых в мошенничестве. В случае отказа оператора отключить такой номер, он будет обязан компенсировать ущерб пострадавшим абонентам. Минцифры получит возможность запрашивать записи разговоров, связанных с подозреваемыми номерами.



Изменения коснутся и обработки персональных данных: на «Госуслугах» появится инструмент управления согласиями на обработку информации, где пользователи смогут отслеживать, предоставлять или отзывать доступ к своим данным. Кроме того, теперь организации смогут запрашивать персональные данные только в случаях, прямо предусмотренных законом.



Ещё одна инициатива касается восстановления аккаунтов на «Госуслугах», если они были скомпрометированы мошенниками. Восстановление возможно либо лично через МФЦ, либо удалённо при помощи биометрической идентификации.



Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года. Минцифры заявляет, что документ пока проходит межведомственное согласование и может быть изменён. Однако новые ограничения вызывают вопросы о масштабах контроля и возможных последствиях для граждан.