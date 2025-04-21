В России появится национальный суперкомпьютерный центр

Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся в феврале текущего года.
В их числе — создание национального суперкомпьютерного центра. Согласно документу, к вычислительным мощностям нового центра должен быть доступ у всех российских исследователей. Доклад по нему кабмину нудно будет подготовить к 15 июля текущего года.
Помимо этого поручения, в перечень входят создание роботизированных лабораторий для исследований с ИИ, а также расширение его применения. Крайней датой исполнения поручения также обозначено 15 июля.
Властям, кроме этого, необходимо создать межотраслевой центр аддитивных технологий, то есть 3D-печати, для ускорения их внедрения в промышленность. Срок – 1 сентября 2025 г.
Часть поручений касается организации мероприятий, грантов и исследований. Совместно с Российским научным фондом властям необходимо подготовить к 2026 г. новый Форум будущих технологий.
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