Абонентам будут отключать связь по требованию властей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обяжет операторов связи замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь по требованию министерства внутренних дел (МВД), Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС) или прокуратуры, а также по решению суда.
Речь идёт о документе №801974-8 «О внесении изменений в статьи 44 и 54 Федерального закона „О связи“».
Как отмечают «Ведомости», в настоящее время абоненты имеют возможность выводить средства со счёта мобильных номеров или оплачивать ими онлайн-покупки, даже когда банковские счета клиента арестованы. Схемой по выводу средств пользуются мошенники, которые получили доступ к личному кабинету пользователя, считают в Минцифры.
Напомним, цифровое министерство впервые заявило о разработке подобных поправок ещё в апреле текущего года.
Изменения законодательства потребуют, чтобы операторы приостанавливали использование и операции по возврату средств, которые абоненты внесли заранее, если получат постановление о запрете или наложении ареста в рамках уголовного дела. Возобновление услуг будет возможно после пополнения счёта на нужную сумму.
В пояснительной записке сказано:
«Законопроектом предусматривается установление обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за оказание услуг связи денежных средств в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Также законопроектом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест».
Компании должны возвращать неиспользованные средства в течение 30 дней после расторжения договора, если иные последствия не предусмотрены законом или органами власти.
Мобильный счёт иногда используют как расчётный для вывода и обналичивания значительных сумм, отмечает независимый аналитик Алексей Бойко. По новому закону арест будет распространяться на мобильные счета, полагает эксперт.
Центробанке РФ ранее сообщал, что в июле — сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 348,6 тыс. операций, совершенных без согласия клиентов — физлиц и юрлиц. Всего со счетов россиян за минувший квартал украли 9,3 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние четыре года. В 98,6% случаев речь идет о хищении именно у физических лиц. Отмечается, что за весь 2023 год объем операций, совершенных без согласия граждан, составил 15,3 млрд рублей.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.