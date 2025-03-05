Банковские онлайн-операции из-за границы станут поводом для уточнения налогового резидентства

Минфин разъяснил новый порядок обновления сведений о налоговом резидентстве клиентов банков. Теперь ОФР смогут запрашивать у пользователей уточняющие данные, если обнаружат, что более 50% их онлайн-операций проводятся из-за границы в течение шести месяцев.

Министерство подчёркивает, что сами по себе данные геолокации не будут автоматически изменять налоговый статус клиента. Однако если банк зафиксирует длительное использование онлайн-сервисов с территории другой страны, он обязан будет направить клиенту запрос на обновление информации.

Проект постановления Минфина разрабатывался совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и ФНС. В министерстве считают, что новые меры позволят банкам своевременно актуализировать сведения о налоговом резидентстве и передавать в ФНС более полную и достоверную информацию.

Инициатива обсуждалась ещё с начала 2024 года. Тогда сообщалось, что при отказе клиента предоставить требуемые данные банк сможет прекратить операции по его счету или даже расторгнуть договор в одностороннем порядке. Впоследствии формулировки документа смягчились, и теперь речь идет исключительно о праве банков делать запросы.

Однако эксперты сомневаются в эффективности такой системы. Вице-президент Сбербанка Лариса Заломихина ранее указывала, что клиенты могут скрывать своё местоположение с помощью VPN. Это ставит под сомнение возможность банков точно отслеживать, откуда происходит доступ к их сервисам. Несмотря на разногласия, постановление направлено на усиление контроля за налоговым статусом граждан, ведущих финансовую активность за рубежом. Вопрос остается в том, насколько технически реализуемым окажется этот механизм в условиях растущего использования средств анонимизации.

Согласно положениям о международном автоматическом обмене финансовой информацией, банки и финансовые компании не вправе полагаться на представленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у такой организации есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности в связи с изменением обстоятельств. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве.