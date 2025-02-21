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21 February 2025

Профучастникам предложили разрешить использование криптовалюты

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Такую инициативу выдвинул РСПП, который также считает необходимым способствовать выпуску участниками рынка собственных цифровых валют под контролем ЦБ и разрешить включение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Фото: Canva

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам можно позволить использовать криптовалюты. Об этом говорится в проекте резолюции участников Финансового форума, который недавно прошёл в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» ознакомились с документом. Союз также считает, что следует способствовать выпуску участниками рынка собственных цифровых валют под надзором Банка России и разрешить включение криптовалют и ЦФА в состав ПИФов.

Участники форума рекомендуют властям полностью интегрировать стейблкойны (криптовалюты, стоимость которых привязана к определённому активу) во внешнеэкономические расчёты и как можно быстрее завершить создание основных элементов для эффективного функционирования рынка ЦФА.

В проекте резолюции также содержится предложение о срочном тестировании и практическом внедрении конкретных децентрализованных механизмов, которые будут обеспечивать работу расчетно-клиринговых единиц в качестве мер стоимости, средств обмена и сохранения ценности.

Кроме того, бизнес предлагает продолжить активную работу по внедрению внешних расчетов на основе инструментов и механизмов, привязанных к дуальным товарам (обладают товарными и денежными свойствами одновременно), и обеспечить скорейший допуск широкого круга участников внешнеэкономической деятельности к инструментам, реализуемым в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

В начале августа 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, касающиеся расчетов в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках ЭПР, которые вошли в силу 1 сентября. Эти изменения также позволяют осуществлять биржевые торги криптовалютой под контролем Банка России. Центробанк и Минфин несут ответственность за формирование перечня участников, вовлеченных в работу ЭПР.

В ЦБ заявили, что по-прежнему не поддерживают использование отечественной финансовой инфраструктуры для совершения операций с криптовалютами. А вот возможность включения ЦФА в состав отдельных видов ПИФов регулятор изучает, указал его представитель. По его словам, требуемые поправки в законодательство уже готовятся.

РСПП криптовалюты 259-ФЗ цифровые финансовые активы ЦБ РФ 223-ФЗ Крипт квалы

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