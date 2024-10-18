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18 October 2024

В России обяжут криптобиржи раскрывать данные клиентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Согласно инициативе Росфинмониторинга, им также придётся зарегистрироваться или получить лицензию.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В Совете Федерации состоялся круглый стол, посвящённый технологиям блокчейна, где участвовали представители как властей, так и бизнеса. На нём выступила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. Она, в частности, заявила:

«Во всем мире с помощью блокчейна и в том числе с помощью цифровых валют совершается множество различных преступлений. Так, в открытом доступе можно найти свыше 1500 сообщений об уголовных правонарушениях, так или иначе связанных с криптовалютами».

По её словам, цифровые активы в этих случаях чаще всего выступают в качестве средства платежа или предмета посягательств. Однако даже при аресте криптокошельков правоохранителям сложно установить их владельцев. Единственным способом остаётся прямое обращение следственных органов к биржам и обменникам. Но порядок процедуры отсутствует и платформы могут оставить запрос без ответа либо сослаться на отсутствие данных, подчеркнула Тисен.

В связи с этим Росфинмониторинг подготовил пакет документов по регулированию деятельности криптобирж в России. Предлагается обязать криптбиржи не менее пяти лет хранить все сведения о владельцах криптовалют и предоставлять их правоохранителям или другим госорганам по запросу.

По словам Тисен, поправки разрабатывались ещё с 2017 года с целью «обелить сферу криптовалютных операций».

«Так, все криптобиржи обязаны будут зарегистрироваться или получить лицензию», — отметила чиновница.

152-ФЗ слежка за пользователями криптовалюты blockchain Росфинмониторинг блокчейн криптобиржи

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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