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26 November 2024

Принят закон о налогообложении криптовалют

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Доходы от сделок с цифровой валютой объединят в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Госдума приняла во втором и третьем чтенииях закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи.

Правительство внесло законопроект №1065710-7 в палату в декабре 2020 года. Первое чтение он прошел в феврале 2021 года. Принятый закон для целей Налогового кодекса цифровую валюту признает имуществом.

Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн рублей в год — 15%.

Как пояснял глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, по налогу на прибыль организаций майнинг цифровой валюты будут облагать по стандартной ставке. С 2025 года она вырастет с 20% до 25%.

Операции, связанные с майнингом, также облагать НДС не будут.

Операторы майнинговой инфраструктуры должны будут передавать в налоговую сведения о тех, кто осуществляет майнинг с использованием их инфраструктуры. За нарушения грозит штраф — 40 тысяч рублей.

Летом был принят закон о легализации майнинга криптовалют. Согласно ему, заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

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