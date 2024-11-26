Принят закон о налогообложении криптовалют

Госдума приняла во втором и третьем чтенииях закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи.



Правительство внесло законопроект №1065710-7 в палату в декабре 2020 года. Первое чтение он прошел в феврале 2021 года. Принятый закон для целей Налогового кодекса цифровую валюту признает имуществом.



Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, с 2025 года ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн рублей в год — 15%.



Как пояснял глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, по налогу на прибыль организаций майнинг цифровой валюты будут облагать по стандартной ставке. С 2025 года она вырастет с 20% до 25%.



Операции, связанные с майнингом, также облагать НДС не будут.



Операторы майнинговой инфраструктуры должны будут передавать в налоговую сведения о тех, кто осуществляет майнинг с использованием их инфраструктуры. За нарушения грозит штраф — 40 тысяч рублей.



Летом был принят закон о легализации майнинга криптовалют. Согласно ему, заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.