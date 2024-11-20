Минцифры хочет применить биометрию в борьбе с мошенниками

Миницифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», организованной совместно «Ведомостями» и «Билайном». По словам Шадаева, в настоящий момент обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством). Он добавил, что биометрическая база как раз входит в перечень этих мер:

«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников. И второе — мы хотим дать операторам связи возможность использовать ИИ для выявления попыток воздействия на абонентов. Это будет норма закона».

Источник «Ведомостей», близкий к Минцифры, пояснил, что образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в МВД только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. В этом случае запись будет передана с согласия абонента в рамках оперативно-розыскной деятельности, заверил он.



В сентябре 2024 г. российские операторы связи начали внедрять решения для защиты абонентов от повторных мошеннических вызовов, также операторы связи в России запустили IT-системы выявления и блокировки мошеннических звонков в мессенджерах. Со слов разработчиков IT-систем, после того как нейронная сеть определит вызов, который дошел до абонента, как мошеннический, ему не будут поступать звонки с неизвестных номеров в течение определенного времени. Звонки на период блокировки не будут поступать и в мессенджерах, исходящие звонки там также не будут доступны. В то же время абонент будет получать «характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи.