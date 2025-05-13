Штрафы за нарушения в сфере защиты информации вырастут до 10 раз

Предложенный правительством РФ закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение требований к защите информации, был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
Изменения вносятся в статью 13.12 КоАП и касаются широкого спектра нарушений, в том числе несертифицированных ИТ-средств и нарушений при обращении с информацией ограниченного доступа.
Законопроект №835235-8 был внесён в начале февраля текущего года и тогда же принят в первом чтении. Согласно документу, за использование несертифицированных информационных систем, баз данных или средств защиты, подлежащих обязательной сертификации (если речь не идёт о гостайне), предлагается увеличить штрафы:
Если несертифицированные средства использовались для защиты информации, составляющей государственную тайну, штрафы возрастут ещё больше:
Также предлагается повысить штрафы за иные нарушения требований к защите информации (без связи с гостайной):
Замглавы Минцифры Александр Лютиков ранее отмечал, что существующий уровень санкций «фактически обесценен» и не стимулирует участников оборота информации соблюдать требования. «Штраф в размере 500 рублей вызывает недоумение, а не стремление привести деятельность в соответствие с законом», — говорил он. Кроме того, по его словам, некоторые игроки «включают санкции в бизнес-модель, заранее закладывая их в расчёты».
Авторы инициативы считают, что число правонарушений по статье 13.12 КоАП значительно выросло за последние пять лет, что, по их мнению, свидетельствует о необходимости ужесточения контроля и ответственности.
Депутаты приняли законопроект №835235-8 во втором чтении, после чего, без обсуждений и вопросов, проголосовали в третьем:
Против было 14 парламентариев.
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