Штрафы за нарушения в сфере защиты информации вырастут до 10 раз

Предложенный правительством РФ закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение требований к защите информации, был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Изменения вносятся в статью 13.12 КоАП и касаются широкого спектра нарушений, в том числе несертифицированных ИТ-средств и нарушений при обращении с информацией ограниченного доступа.

Законопроект №835235-8 был внесён в начале февраля текущего года и тогда же принят в первом чтении. Согласно документу, за использование несертифицированных информационных систем, баз данных или средств защиты, подлежащих обязательной сертификации (если речь не идёт о гостайне), предлагается увеличить штрафы:

для граждан — с 1,5–2,5 тыс. до 5–10 тыс. рублей;

для должностных лиц — с 2,5–3 тыс. до 10–50 тыс. рублей;

для юридических лиц — с 20–25 тыс. до 50–100 тыс. рублей с возможной конфискацией.

Если несертифицированные средства использовались для защиты информации, составляющей государственную тайну, штрафы возрастут ещё больше:

для граждан — с 1–2 тыс. до 10–20 тыс. рублей;

для должностных лиц — с 3–4 тыс. до 20–50 тыс. рублей;

для организаций — с 15–20 тыс. до 50–100 тыс. рублей.

Также предлагается повысить штрафы за иные нарушения требований к защите информации (без связи с гостайной):

для граждан — с 500–1 000 до 5–10 тыс. рублей;

для должностных лиц — с 1–2 тыс. до 10–50 тыс.;

для юридических лиц — до 100 тыс. рублей вместо текущего максимума в 30 тыс.

Замглавы Минцифры Александр Лютиков ранее отмечал, что существующий уровень санкций «фактически обесценен» и не стимулирует участников оборота информации соблюдать требования. «Штраф в размере 500 рублей вызывает недоумение, а не стремление привести деятельность в соответствие с законом», — говорил он. Кроме того, по его словам, некоторые игроки «включают санкции в бизнес-модель, заранее закладывая их в расчёты».

Авторы инициативы считают, что число правонарушений по статье 13.12 КоАП значительно выросло за последние пять лет, что, по их мнению, свидетельствует о необходимости ужесточения контроля и ответственности.

Депутаты приняли законопроект №835235-8 во втором чтении, после чего, без обсуждений и вопросов, проголосовали в третьем:

Против было 14 парламентариев.