Правительство утвердило перечень получаемых по биометрии услуг МФЦ

Правительство определило перечень государственных услуг, которые россияне смогут получить в МФЦ по биометрии без паспорта, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Пока такая возможность будет доступна в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях — планируется, что она появится в местных МФЦ до конца года.
В аппарате вице-премьера отметили:
«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки».
Такая возможность будет доступна россиянам, которые зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и заполнят заявление.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.