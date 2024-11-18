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18 November 2024

Правительство утвердило перечень получаемых по биометрии услуг МФЦ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Можно будет без предъявления паспорт получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспорт и оформить госпенсию. Пока такого рода услуги будут доступны в трёх регионах.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Правительство определило перечень государственных услуг, которые россияне смогут получить в МФЦ по биометрии без паспорта, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Пока такая возможность будет доступна в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях — планируется, что она появится в местных МФЦ до конца года.

В аппарате вице-премьера отметили:

«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки».

Такая возможность будет доступна россиянам, которые зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и заполнят заявление.

152-ФЗ биометрические данные персональные данные госуслуги МФЦ документы биометрия

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