Правительство утвердило перечень получаемых по биометрии услуг МФЦ

Правительство определило перечень государственных услуг, которые россияне смогут получить в МФЦ по биометрии без паспорта, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.



Пока такая возможность будет доступна в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях — планируется, что она появится в местных МФЦ до конца года.



В аппарате вице-премьера отметили:

«С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки».

Такая возможность будет доступна россиянам, которые зарегистрировали биометрию в Единой биометрической системе. В МФЦ нужно будет посмотреть в камеру, после чего заявителя идентифицируют и заполнят заявление.