Правительство одобрило запрет майнинга криптовалют в энергодефицитных регионах РФ

В России на фоне растущего дефицита электроэнергии правительство одобрило введение запрета на майнинг криптовалют в ряде регионов. Действовать он будет в осенне-зимний отопительный период до 2031 года, когда энергосистема наиболее уязвима. Ограничения коснутся Иркутской области, части Бурятии и Забайкальского края, а также республик Северного Кавказа и территорий, включённых в состав России в последние годы.



Такое решение было принято из-за высокой энергоёмкости криптомайнинга, который усиливает нагрузку на уже изношенные сети. В частности, в Дагестане, где потребление электричества за три года выросло на 26%, глава республики Сергей Меликов сам обратился к правительству с просьбой приостановить майнинг до стабилизации энергосистемы.



Подобные обращения поступали и от других регионов с «сложной режимно-балансовой ситуацией» в энергетике. Минэнерго поручено разработать механизмы контроля за исполнением запрета, перераспределения мощностей от криптомайнеров в пользу социально значимых объектов и подготовки к возможным ограничениям в других субъектах.



Эксперты подчёркивают, что майнинг криптовалют давно стал вызовом для энергетической инфраструктуры. По словам властей, неконтролируемое использование электроэнергии для добычи криптовалют уже привело к проблемам в Сибири и на юге России.



Напомним, что в августе был принят закон, регулирующий майнинг в стране. Он вводит обязательную регистрацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а для граждан устанавливает лимиты на энергопотребление.



Ожидается, что ограничение майнинга позволит не только высвободить мощности, но и поддержать стабильность энергосистемы в условиях растущих нагрузок.