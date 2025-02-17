Минцифры разработало обязательные требования к сайтам ИТ-компаний

Министерство цифрового развития России подготовило приказ, устанавливающий дополнительные требования к официальным сайтам российских организаций, работающих в сфере информационных технологий. Эти меры затронут компании, претендующие на ИТ-аккредитацию, а также тех, кто её уже получил.

Дополнения обязательны для применения ‎в отношении официального сайта аккредитованной российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, ‎в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, подавшей заявление о предоставлении государственной аккредитации.

Такие компании на своих сайтах должны указывать:

а) наименование организации;

б) адрес и место нахождения организации;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;

д) адрес электронной почты организации (при наличии);

е) телефон организации (при наличии).

Также потребуется публиковать сведения о деятельности, реализуемых продуктах и услугах, их стоимости и используемых технологиях.

Одним из ключевых требований стало предоставление информации без обязательной аутентификации пользователей.

Особое внимание уделено компаниям, работающим с программным обеспечением. Если организация использует определённые языки программирования или фреймворки, она обязана указывать их на своём сайте. В случае владения продуктами, внесёнными в реестр российских программ, компании должны размещать информацию о них и вариантах лицензирования.

В случае, если организация является оператором фискальных данных, ‎на официальном сайте организации должна быть размещена информация, содержащая сведения о наличии разрешения на обработку фискальных данных.

В пояснительной записке Минцифры утверждает, что принятие приказа должно упростить процесс получения информации об ИТ-компаниях, снизить барьеры для взаимодействия с клиентами и сделать рынок более прозрачным.



Дата окончания общественного обсуждения документа - 28 февраля 2025 года.



Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, в том числе предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. Услугу по аккредитации предоставляет Минцифры.