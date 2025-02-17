English Русский
News
17 February 2025

Минцифры разработало обязательные требования к сайтам ИТ-компаний

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Эти меры затронут организации, претендующие на ИТ-аккредитацию, а также тех, кто её уже получил.
Фото: Canva

Министерство цифрового развития России подготовило приказ, устанавливающий дополнительные требования к официальным сайтам российских организаций, работающих в сфере информационных технологий. Эти меры затронут компании, претендующие на ИТ-аккредитацию, а также тех, кто её уже получил.

Дополнения обязательны для применения ‎в отношении официального сайта аккредитованной российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, ‎в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, подавшей заявление о предоставлении государственной аккредитации.

Такие компании на своих сайтах должны указывать:

а) наименование организации;

б) адрес и место нахождения организации;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;

д) адрес электронной почты организации (при наличии);

е) телефон организации (при наличии).

Также потребуется публиковать сведения о деятельности, реализуемых продуктах и услугах, их стоимости и используемых технологиях.

Одним из ключевых требований стало предоставление информации без обязательной аутентификации пользователей.

Особое внимание уделено компаниям, работающим с программным обеспечением. Если организация использует определённые языки программирования или фреймворки, она обязана указывать их на своём сайте. В случае владения продуктами, внесёнными в реестр российских программ, компании должны размещать информацию о них и вариантах лицензирования.

В случае, если организация является оператором фискальных данных, ‎на официальном сайте организации должна быть размещена информация, содержащая сведения о наличии разрешения на обработку фискальных данных.

В пояснительной записке Минцифры утверждает, что принятие приказа должно упростить процесс получения информации об ИТ-компаниях, снизить барьеры для взаимодействия с клиентами и сделать рынок более прозрачным.

Дата окончания общественного обсуждения документа - 28 февраля 2025 года.

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, в том числе предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. Услугу по аккредитации предоставляет Минцифры.

Минцифры аккредитация IT-компании

Similar articles

Минэкономразвития подвергло критике идею авторизации по биометрии на маркетплейсах
В России создадут базу голосов телефонных мошенников
Власти изучают вопрос разблокировки зарубежных соцсетей при продаже 50% российским инвесторам
Россия создаёт концепцию хранения и обмена свободного софта
Абонентам будут отключать связь по требованию властей
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт