Минцифры разработало обязательные требования к сайтам ИТ-компаний

Министерство цифрового развития России подготовило приказ, устанавливающий дополнительные требования к официальным сайтам российских организаций, работающих в сфере информационных технологий. Эти меры затронут компании, претендующие на ИТ-аккредитацию, а также тех, кто её уже получил.
Дополнения обязательны для применения в отношении официального сайта аккредитованной российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также российской организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, подавшей заявление о предоставлении государственной аккредитации.
Такие компании на своих сайтах должны указывать:
а) наименование организации;
б) адрес и место нахождения организации;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
д) адрес электронной почты организации (при наличии);
е) телефон организации (при наличии).
Также потребуется публиковать сведения о деятельности, реализуемых продуктах и услугах, их стоимости и используемых технологиях.
Одним из ключевых требований стало предоставление информации без обязательной аутентификации пользователей.
Особое внимание уделено компаниям, работающим с программным обеспечением. Если организация использует определённые языки программирования или фреймворки, она обязана указывать их на своём сайте. В случае владения продуктами, внесёнными в реестр российских программ, компании должны размещать информацию о них и вариантах лицензирования.
В случае, если организация является оператором фискальных данных, на официальном сайте организации должна быть размещена информация, содержащая сведения о наличии разрешения на обработку фискальных данных.
В пояснительной записке Минцифры утверждает, что принятие приказа должно упростить процесс получения информации об ИТ-компаниях, снизить барьеры для взаимодействия с клиентами и сделать рынок более прозрачным.
Дата окончания общественного обсуждения документа - 28 февраля 2025 года.
Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки, в том числе предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. Услугу по аккредитации предоставляет Минцифры.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.