Чиновников поместят в единое онлайн-пространство

Все министерства и ведомства в 2025 г. смогут коллективно работать над подготовкой правовых актов в едином онлайн-пространстве. Возможность оставлять замечания к проекту документа в режиме правок и просматривать историю изменений доступна в государственной информационной системе (ГИС) «Нормотворчество». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.



В 2024 г. этот онлайн-сервис использовали Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Минприроды и Минюст, а в текущем году начнется поэтапное внедрение инструментов ГИС «Нормотворчество» в работу других министерств, уточнил он:

«Мы обеспечим прозрачность процедуры подготовки документов для всех заинтересованных ведомств. Они смогут оставлять замечания к документу онлайн в режиме правок, при этом система будет сохранять историю изменений – в любой момент правки можно будет отследить, сравнив версии документов».

В этом году начнется поэтапное внедрение инструментов ГИС «Нормотворчество» в работу других министерств.



По его словам, использование этого цифрового сервиса позволит существенно сократить срок подготовки законопроектов, постановлений, распоряжений, приказов и др. правовых актов. В частности, за счет работы в одном онлайн-пространстве органы исполнительной власти смогут сосредоточиться на содержании документа, не отвлекаясь на вопросы технического оформления и иные процедурные тонкости.



ГИС «Нормотворчество» работает с 1 октября 2024 г. Она функционирует на основе российского программного обеспечения, которое адаптировано под законотворческий процесс.



За прошлый год 99% законопроектов были внесены в Госдуму без нарушения сроков, сообщили в аппарате вице-премьера. Для сравнения: в 2022 г. этот показатель составлял 84%, а в 2023 г. – 95%.





В феврале текущего года стало известно, что оператором ГИС «Нормотворчество» станет Минцифры, а сам информационный ресурс сделают доступным только для органов госвласти.