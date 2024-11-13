Законопроект об обязательной установке RuStore на смартфоны принят в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект №654254-8 об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на иностранные гаджеты. Документ вносит изменения в закон «О защите прав потребителей».

В первую очередь новые поправки, исходя из пояснительной записки, касаются компании Apple, которая позволяет себе «дискриминацию разработчиков из РФ». Законопроект был внесён группой депутатов, в которую вошёл зампредседателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Ранее он заявлял, что документ уже одобрен правительством России, но при условии учёта нескольких замечаний, которые инициаторы обещали устранить к первому чтению.

«Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трех чтениях до конца года», — написал он в своём Telegram.

Как заявлено в пояснительной записке:

«Единый магазин приложений RuStore в настоящее время доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android. В свою очередь отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы, навязывая тем самым использование исключительно сервисов и магазина приложений самого производителя устройства (правообладателя операционной системы). Ограничения относятся также и к возможности осуществления платежей пользователями.



Одновременно в условиях санкционного давления и отключения российских пользователей и разработчиков программного обеспечения от иностранной ИТ-инфраструктуры правообладатели операционных систем и встроенных в них магазинов приложений продолжают ограничивать доступность для установки и использования российских массовых приложений банков, платёжных сервисов и прочих социально значимых приложений».

Вышеуказанные обстоятельства в значительной мере ограничивают доступ граждан Российской Федерации к приложениям российских разработчиков с использованием имеющихся у них устройств, утверждают авторы законопроекта, которым устанавливается, что:

«...при продаже в Российской Федерации и использовании отдельных видов технически сложных товаров должна обеспечиваться возможность устанавливать и обновлять программы для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ для электронных вычислительных машин с применением механизмов единого магазина приложений».

Перед голосованием выступил депутат Горелкин. Он напомнил, что в апреле 2024 года власти Евросоюза заставили Apple разрешить установку альтертативного App Store магазина приложений — AltStore. По словам парламентария, предлагаемый им и его коллегами законопроект позволит сделать то же самое. В качестве российского аналога предлагается RuStore, который в данный момент Apple пока не пускает.

По словам депутата в данной ситуации на Apple может повлиять только соответствующее законодательного регулирование. Также он напомнил, что американская компания обязана исполнять антироссийские санкции, удаляя из App Store российские приложения, и это приносит россиянам массу неудобств:

«Чтоб какой-нибудь российский банк разместил своё приложение, ему приходится выкладывать его с левого аккаунта, потом успеть оперативно проинформировать своих клиентов, пока Apple программу не удалила».

По словам Горелкина RuStore уже есть на Android, и вот теперь появилась необходимость разместить его на технике Apple:

«Необходимо защитить гражданам доступ для любых важных для них продуктов».

Андрей Кузнецов из фракции «Справедливая Россия — За правду» поинтересовался, почему законопроект касается только мобильных устройств, ведь есть же ещё автомобили и целая группа товаров, которыми пользуются граждане, на что Горелкин ответил, что перечень позже определит кабинет министров.

Представитель КПРФ Алексей Куринный спросил:

«Мы постоянно принимаем какие-то запретительные законы, указания. А как это будет работать? Вот скажет Apple, что не будет устанавливать — что будем делать? Запрещать её продукцию? У нас просто нет такого аналога. Также кто будет создателем программы, которую должна будет установить Apple? Будет какой-то конкурс на разработку программы и ОС?»

Депутат Горелкин на это ответил:

«Несмотря на уход Apple, когда часть российских сотрудников была релоцирована в дружественный нам Дубай, а часть уволены, у нас остались непубличные контакты с компанией. У нас есть с ней взаимодействие. Всё будет устроено как в ЕС, пример — DMA, который компания должна исполнять. А программа, уже говорилось сегодня, уже существует, это RuStore, она уже прописана в законе «О защите прав потребителей». Проблема пока только в Apple, которая его не устанавливает. Но компания при этом исправно платит штрафы и, несмотря на уход, канал взаимодействия с ними есть».

Коллега Горелкина по фракции Виталий Милонов, уточнил — если Apple не согласится и, к примеру, отключит гаджеты, россиянам что — выбрасывать их? В связи с этим депутат предложил взламывать устройства Apple.



Горелкин заявил, что со взломом iPhone были сложности даже у ФБР, а альтернативные российские гаджеты пока отсутствуют, хотя Минпромторг работу проводит, и через 5-10 лет такое устройство появится. Он снова повторил, что Apple работает с РФ, ПО обновляется, поскольку в компании заинтересованы в этом.



В итоге законопроект был принят в первом чтении единогласно.