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8 May 2025

«Внереестровых» хостинг-провайдеров ждут штрафы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такой законопроект, предлагающий изменения в КоАП, был на днях внесён в Госдуму. Максимальная сумма штрафа — 1 миллион рублей.
Фото: Canva

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект №913233–8, вводящий ответственность для провайдеров хостинга за нарушение законодательных требований к их деятельности. Проект предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым предоставление услуг хостинг‑провайдером, сведения о котором не внесены в реестр хостинг‑провайдеров Роскомнадзора, грозит штрафами.

Один из авторов поправок, депутат Антон Горелкин написал в своём Telegram:

«Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга».

Также он напомнил, что с февраля прошлого года в России вступили в силу законодательные нормы, обязывающие хостинг-провайдеров подавать в РКН уведомление о своей деятельности, а также подтверждать возможность обеспечения безопасного хранения данных. «Но на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются. Поэтому тех, кто игнорирует закон, предлагается штрафовать», — добавил Горелкин.

Максимальная сумма штрафа, предложенная в законопроекте, составляет 1 млн рублей для юридических лиц, максимальное наказание для физлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Штраф до 1 млн рублей также грозит операторам государственных информсистем (в том числе систем государственных предприятий) за работу на сетях провайдеров, сведения о которых не внесены в соответствующий реестр. 

➡️ Предложенный срок вступления в силу проекта — 1 ноября 2025 года.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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