«Внереестровых» хостинг-провайдеров ждут штрафы

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект №913233–8, вводящий ответственность для провайдеров хостинга за нарушение законодательных требований к их деятельности. Проект предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым предоставление услуг хостинг‑провайдером, сведения о котором не внесены в реестр хостинг‑провайдеров Роскомнадзора, грозит штрафами.



Один из авторов поправок, депутат Антон Горелкин написал в своём Telegram:

«Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга».

Также он напомнил, что с февраля прошлого года в России вступили в силу законодательные нормы, обязывающие хостинг-провайдеров подавать в РКН уведомление о своей деятельности, а также подтверждать возможность обеспечения безопасного хранения данных. «Но на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются. Поэтому тех, кто игнорирует закон, предлагается штрафовать», — добавил Горелкин.



Максимальная сумма штрафа, предложенная в законопроекте, составляет 1 млн рублей для юридических лиц, максимальное наказание для физлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Штраф до 1 млн рублей также грозит операторам государственных информсистем (в том числе систем государственных предприятий) за работу на сетях провайдеров, сведения о которых не внесены в соответствующий реестр.

➡️ Предложенный срок вступления в силу проекта — 1 ноября 2025 года.