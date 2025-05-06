Силовики в течение суток получат от операторов любые данные абонентов

Минцифры опубликовало проект постановления, который обязывает операторов связи передавать данные об абонентах силовикам через СМЭВ — государственную систему межведомственного электронного взаимодействия. На передачу информации будет уходить не более 24 часов.

Министерство утверждает, что изменения касаются только способа передачи информации, однако правозащитники и юристы предупреждают о рисках для тайны связи и прав граждан.



Документ разработан в рамках реализации «антимошеннических поправок» от 1 апреля 2025 года и должен вступить в силу 1 сентября того же года. Суть нововведений — закрепить единый цифровой канал, через который МВД и ФСБ смогут запрашивать сведения у операторов без задержек.



По запросу силовых ведомств операторы будут обязаны предоставить следующие данные: ФИО, дата рождения, место жительства и паспортные данные абонента, дату заключения договора, сведения об активности в сети и последнем использовании номера. Если речь идет о юрлице — также передаются данные об организации, в их числе также международный идентификатор абонента (IMSI, international mobile subscriber identity) и идентификатор сим-карты (ICCID, integrated circuit card identifier).



Формально передача такой информации и раньше была возможна, но осуществлялась в основном через СОРМ. Теперь планируется централизовать и ускорить процесс за счет СМЭВ. Минцифры настаивает, что это повысит эффективность борьбы с мошенничеством и упростит оперативную работу правоохранительных органов.



Однако эксперты указывают на противоречия. Во-первых, система СМЭВ может быть технически не готова к масштабным нагрузкам — не все операторы к ней подключены, а поток запросов от МВД и ФСБ может оказаться чрезмерным. Во-вторых, проект не содержит механизмов контроля за правомерностью запросов, что открывает дорогу злоупотреблениям.



Киберадвокат Саркис Дарбинян в интервью Forbes отмечает, что абоненты никак не узнают о передаче их данных, а надзора со стороны суда или регулирующих органов не предусмотрено. Это нарушает право гражданина на знание о том, кто и как обрабатывает его личную информацию. Кроме того, в России отсутствует система регистрации подобных запросов — сведения о них отнесены к гостайне.



Юристы подчеркивают, что в проекте ничего не говорится о защите тайны связи, гарантированной Конституцией. Как именно обеспечивается безопасность передаваемых сведений, не уточняется. Тем самым возникает угроза несанкционированного доступа или «пробивов».



Дополнительный риск — рост затрат для операторов. Для интеграции с СМЭВ потребуется модернизация инфраструктуры и наем сотрудников для круглосуточной обработки запросов. Эти расходы могут быть переложены на абонентов через повышение тарифов.



Таким образом, несмотря на декларируемую цель борьбы с мошенничеством, новая система взаимодействия между операторами и силовиками вызывает серьезные опасения с точки зрения прав граждан и информационной безопасности. Открытым остается вопрос, как будут соблюдаться принципы законности, пропорциональности и прозрачности при доступе к чувствительным данным.