С начала года российские компании допустили более 200 крупных утечек

За девять месяцев 2024 года на андеграундных интернет-форумах и в тематических Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний, подсчитали для «Ведомостей» аналитики департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. (бывшая Group IB). По сравнению аналогичным периодом 2023 г. количество слитых баз увеличилось на 37,25%, тогда их было опубликовано только 153.



Количество скомпрометированных записей выросло на 7,76%, до 250,5 млн строк. По словам представителя компании, злоумышленники «далеко не всегда» рассказывают об «успешных» кражах, поэтому реальные объёмы могут быть больше.



В целом за весь прошлый год было опубликовано 397 млн строк, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. – всего 33 млн. Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.



Среди отраслей, которые больше всего «страдают» от краж данных, — розничная торговля, здравоохранение, общепит и образование, говорят в F.A.С.С.T. Медицинские структуры, в свою очередь, интересны тем, что хранят массивы конфиденциальных данных — в том числе представителей социально незащищённых слоёв населения, которых легко обмануть.



Медицинские структуры, в свою очередь, интересны тем, что хранят массивы конфиденциальных данных — в том числе представителей социально незащищённых слоёв населения, которых легко обмануть.

По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на «теневых» формах. Большая часть опубликованных записей содержит актуальную информацию: ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и номера телефонов.