США ввели санкции против двух российских криптообменников

Министерство финансов США наложило санкции на два российских криптообменника, — PM2BTC и Cryptex, — которые «участвовали в отмывании денег, полученных от киберпреступников». Оба обменника, как утверждают власти США, предоставляли услуги по обработке платежей для преступных группировок, в том числе тех, кто занимались программами-вымогателями.

Cryptex, зарегистрированный в Сент-Винсенте и Гренадинах, через свои платформы, предположительно, обработал более $51,2 млн, связанных с незаконными операциями.



Согласно данным американского Минфина, администратором обоих обменников является гражданин России Сергей Иванов, который уже на протяжении более 20 лет занимается отмыванием денег для киберпреступников. Власти США обвинили Иванова в том, что он провёл финансовые операции на сотни миллионов долларов, предоставляя услуги для киберпреступников и онлайн-площадок, таких как закрытый в ходе международной полицейской операции магазин Genesis Market.



Обменник PM2BTC, как утверждает Минфин США, использовал сложные методы маскировки транзакций, что затрудняло отслеживание нелегальных операций.



Помимо введения санкций, Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова.



Минфин США также выявил, что обменники Иванова, включая PM2BTC, поддерживали тесные связи с российскими финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями. Эти биржи активно использовались киберпреступниками для перевода средств через анонимные сервисы, криптомиксеры и площадки, не требующие идентификации клиентов.



Помимо действий американских властей, недавно стало известно, что правоохранительные органы Германии конфисковали серверы почти полусотни русскоязычных криптообменников. Большинство из них использовались для проведения анонимных транзакций, «способствующих отмыванию денег». Конфискация серверов дала немецкой полиции доступ к данным пользователей и их транзакциям, которые теперь будут использованы в дальнейших расследованиях.



Министерство финансов США заявило, что совместно с международными партнёрами продолжает бороться с преступниками, использующими криптовалюты для отмывания денег. Заместитель министра по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит подчеркнул, что США и их союзники «привержены предотвращению работы таких платформ, как Cryptex и PM2BTC, которые действуют с нарушением закона».



Помимо Иванова, в расследовании фигурирует ещё один россиянин — Тимур Шахмаметов, который также был обвинён в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег с использованием краденых данных кредитных карт. Шахмаметов, по данным Минюста США, участвовал в операциях, связанных с крупнейшими утечками данных и кибератаками, нацеленными на американские компании.