СКР: Число интернет-преступлений выросло в 7,5 раз за семь лет

В России растет преступность с использованием компьютеров и интернет-технологий, с 2018 года количество таких преступлений выросло более чем в семь раз. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин на международной научно-практической конференции «Уголовно-правовое обеспечение информационной безопасности человечества»:

«Наблюдается постоянная положительная динамика преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, и увеличение их доли в общей структуре преступности. Так, в Российской Федерации за 7 лет число указанных преступлений выросло в 7,5 раза, а их удельный вес — с 15% до 40%».

Он отметил, что в 2024 году было зафиксировано 765 400 подобных правонарушений, что на 13,1% превышает показатель 2023 года. В том числе количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 7,8%.



Бастрыкин подчеркнул, что в 2024 году Следственный комитет России зарегистрировал более 23 787 преступлений, совершенных с применением цифровых технологий, что на 9,6% больше по сравнению с 2023 годом. По его словам, две трети этих преступлений были связаны с использованием интернет-ресурсов.