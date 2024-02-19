Российские сайты начали удалять информацию про VPN

В преддверии 1 марта, когда вступает в силу запрет на «популяризацию VPN-сервисов» и публикацию информации о способах обхода блокировок, некоторые площадки, например технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory, удалили информацию о VPN, включая инструкции по настройке сети или подборки сервисов по обходу блокировок.

В июле 2023 года в России был принят закон, запрещающий публикацию «информации о способах обхода установленных в России блокировок ресурсов», под которые подпадают и VPN-сервисы. РКН разработал приказ, позволяющий с 1 марта 2024 года службе ограничивать доступ к сайтам, содержащим информацию об обходе блокировок.

В связи с этим «Ъ» обратился за комментариями к экспертам и в профильные издания.

Главный редактор SecurityLab (принадлежит Positive Technologies) Александр Антипов рассказал, что на портале также уже отредактированы или удалены некоторые материалы о VPN:

«Наша цель — продолжать информировать читателей о важных аспектах информационной безопасности, соблюдая все законодательные требования».

Он уточнил, что модерация пользовательского контента на портале после 1 марта будет основываться на «строгой редакционной политике и усиленных мерах предварительной модерации». «Мы внедрили автоматизированные системы проверки контента на соответствие новым правилам»,— пояснил господин Антипов.

На других площадках, например Cyberforum, VC и «Хабр», данные о VPN или настройках сети остаются. В Skillfactory и «Хабре» отказались от комментариев. В «Пикабу», 4PDA, Cyberforum не ответили на запросы. В VK сказали, что продолжат «соблюдать требования законодательства».

По словам директора SmartSEO Сергея Кошкина, тема VPN формирует большое семантическое ядро (набор ключевых фраз с общим контекстом), а поисковые запросы по ней приносят существенный объем трафика. В случае с крупными контент-сайтами нельзя сказать, что поисковый трафик на статьи о VPN занимает существенную долю, уточнил он. По словам эксперта, сопоставимый объем трафика можно получить с материалов на другие темы.

Адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина отметила, что существуют разные основания заблокировать VPN или информацию о нем: по инициативе Роскомнадзора, генерального прокурора, по решению суда:

«Это можно сделать через внесение в публичный реестр или через ТСПУ».

По её словам, в случае отказа удалять информацию о VPN у сайтов возникает риск блокировки или штрафа до 4 млн рублей. Из существующей практики можно сделать «только один однозначный вывод — наличие, на первый взгляд, конкретных норм, правил, критериев не делает блокировки по этой теме предсказуемыми», сказала Абашина.