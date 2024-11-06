«Сбер»: В интернете находятся утекшие персональные данные 90% взрослых россиян

В открытом доступе в результате утечек информации уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме. Его слова приводит РБК:

«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе».

Как показал анализ Сбербанка, проведенный по итогам 2023 года и в начале 2024 года, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения. «Оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает — это было, оказывается, не более 2%», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, годом утечек был 2023 год, а уже в 2024 году ситуация стала меняться, однако они до сих пор происходят.

Сбербанк в 2024 году зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков гражданам России. В первом квартале был пик таких звонков, составивший около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки. Кузнецов также подчеркнул, что звонки стали более профессиональными, а «разводки» более продуманными.

«Утечка либо воровство денежных средств, к сожалению, имеют тренд на увеличение. И, по нашим расчетам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан около 250 млрд руб. Кстати, и ущерб российской экономики от всех этих атак, которые были в и 2023, и в 2024 годах в условиях кибервойны, тоже имеет определенные цифры — и они не малые. По нашим данным, этот ущерб может достигать к концу года, если ситуация не изменится, примерно триллиона рублей», — резюмировал представитель «Сбера».