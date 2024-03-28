«Сбер» требует скриншоты криптосчётов после блокировки карт

Клиенты Сбербанка, у которых заблокировали карты после операций с криптовалютой, могут разморозить их, предоставив данные своего аккаунта на сайте криптобиржи, где проводилась купля-продажа. Для этого достаточно даже скриншотов интернет-страниц. Такие разъяснения получили в РБК от «Сбера». В организации рассказали, что банк в случае выявления сомнительных операций и приостановки транзакций направляет клиентам уточняющие запросы.

О том, что «Сбер» усилил контроль за операциями клиентов и стал чаще блокировать их карты, в конце марта сообщил профильный телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ». «Банк требует отчитаться об источниках происхождения денег и объяснить смысл переводов», — говорится в посте.

Напомним, 29 февраля Банк России обновил рекомендации для участников рынка по противодействию сомнительным транзакциям с криптовалютой. Регулятор призвал банки мониторить операции клиентов-физлиц и запрашивать дополнительную информацию, документы о характере и цели их транзакций.

Ранее стало известно, что за два года число связанных с криптовалютой судебных дел в России выросло на 72%. Больше половины всех судебных разбирательств было спорами о банкротстве.