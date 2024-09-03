Легализацю криптовалютных платежей поддержал «Сбер»

Российский «Сбер» поддерживает признание криптовалют и стейблкоинов легитимным платежным инструментом. Об этом кулуарах Восточного экономического форума заявил зампред правления банка, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов.
По его словам, легализация майнинга в РФ и возможность международных расчетов в цифровых валютах станут неплохим решением для малого и среднего бизнеса в условиях санкций.
Попов рассказал, что российские компании чаще всего используют в сделках стейблкоин USDT:
«Участники рынка не всегда готовы принимать риск на изменение курсов криптовалют. Хотя расчеты в крипте носят моментальный характер, в этом и есть их преимущество, поскольку нет посредников».
Банк планирует стать участником экспериментального режима расчетов в криптовалютах этой осенью, и начать операции с клиентами в цифровых рублях в начале 2025 года.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.