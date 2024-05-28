Минцифры предлагает взимать с бизнеса сбор за иностранный софт

Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение, заявил глава министерства Максут Шадаев.



По его мнению, такая мера, хоть и непопулярная, должна «уравнять» условия внедрения иностранного софта с российским. Шадаев отметил, что российские компании научились работать в условиях запретов, ставить обновления на зарубежное ПО. В связи с этим министерство будет настаивать на двух механизмах:

«Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта».

Если же бизнесу невыгодно вкладываться в российский софт, при его внедрении могут снизить налоговую нагрузку. «Я думаю, что здесь такие решения будут»,— добавил министр, но возможные параметры снижения не привел.



Кроме того, он рассказал, что Минцифры предложит запретить госкомпаниям финансирование разработок базового ПО, если аналоги этому софту есть на рынке и в случае, если эти решения не коммерциализируют.