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3 June 2024

Роскомнадзор сообщил о недоступности нескольких госсайтов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По предварительным данным, причиной является технический сбой на участке магистральной связи.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов.

По предварительной информации, неполадки вызваны сбоем на участке магистральной сети связи, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении уточняется, что сейчас проводится анализ.

По данным на 14:00, не работает или частично не работает доступ к сайтам Министерства финансов, правительства России, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информационных технологий и связи, Министерства образования и науки, а также сайт Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Предыдущий подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».

В Министерстве цифрового развития тогда отмечали, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

В январе текущего года по техническим причинам становились недоступны сайт и мобильное приложение «Госуслуги».

Роскомнадзор 90-ФЗ сбой в работе ЦМУ ССОП госсайты

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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