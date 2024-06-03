Роскомнадзор сообщил о недоступности нескольких госсайтов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов.



По предварительной информации, неполадки вызваны сбоем на участке магистральной сети связи, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении уточняется, что сейчас проводится анализ.



По данным на 14:00, не работает или частично не работает доступ к сайтам Министерства финансов, правительства России, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства промышленности и торговли, Министерства информационных технологий и связи, Министерства образования и науки, а также сайт Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Предыдущий подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Параллельно сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».



В Министерстве цифрового развития тогда отмечали, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».



В январе текущего года по техническим причинам становились недоступны сайт и мобильное приложение «Госуслуги».