Жители Сибири, Приморья и других регионов РФ жалуются на сбои у WhatsApp и Telegram

Пользователи из России массово жалуются на проблемы в работе Telegram и WhatsApp. Больше всего жалоб поступает из Приморья и Хабаровского края. Также сообщается о сбоях в Московской области, Республике Саха-Якутии, Башкортостане, в Волгоградской области, на Камчатке, Сахалине и других регионах.
«С утра обнаружил, что сообщения не открываются, не отправляются. Грешил на то, что вышки связи, вместе со всем районом без электричества не работают, но всё остальное-то работало. Уже в офисе выяснил, что при использовании проводного интернета проблем нет и никаких лишних манипуляций для общения проводить не надо», – пожаловался изданию «Восток-Медиа» житель района Тихой из Владивостока.
В Якутии предположили, что проблемы связаны с криминальным случаем, произошедшим буквально на днях, когда неизвестными был убит местный житель, после чего в мессенджерах появились сообщения с призывами выходить на акции протеста. 24 числа десятки людей вышли на стихийный митинг в Якутстке.
Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк согласен, что сбои могут быть связаны с протестами:
«Отдельные чиновники уже дали понять, что это некие „профилактические работы, согласованные с РКН“. Наверняка тестируют оборудование по торможению трафика через установленные на стороне операторов связи системы глубокого анализа пакетов, введенные по закону о „суверенизации Рунета“. И, скорее всего, да, это связано с локальными протестами. Власти могут применять такие блокировки в любой политически конъюнктурный момент. В какие-то ключевые моменты народной активности в разных регионах. Скорее всего, такие шатдауны (как отдельных сервисов, так и всего интернета) будут локальными, на уровне города, района, может быть, региона. Но вряд ли долговременными: долгие масштабные простои уже будут иметь экономические и социальные последствия».
Ранее заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов связал сбои в работе мессенджеров с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор: «На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором».
На Якутию приходится 3% сообщений о неполадках в работе Telegram и 4% — о сбоях в WhatsApp.
Тем не менее проблемы, как мы уже указали, фиксировались не только в этом регионе. Наибольшее количество сбоев Telegram зафиксировано в Новосибирской области — 32% от общего числа, в Хабаровском крае — 21%, в Москве — 11% и в Санкт-Петербурге — 8%. Количество сообщений достигло 4,5 тысяч, сообщает сервис «Сбой.рф».
Наибольшее число уведомлений о неполадках WhatsApp приходится на Хабаровский край — 31% от общего количества, Новосибирскую область — 18%, Москву — 11%, Приморский край — 10%, Санкт-Петербург — 8% и Амурскую область — 6%.
Владивосток, Хабаровск, Камчатка, Забайкалье сообщают, что сервисы не работают с мобильного интернета, но всё налаживается, если включить VPN.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
For media (Telegram)
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.