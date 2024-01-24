Жители Сибири, Приморья и других регионов РФ жалуются на сбои у WhatsApp и Telegram

Пользователи из России массово жалуются на проблемы в работе Telegram и WhatsApp. Больше всего жалоб поступает из Приморья и Хабаровского края. Также сообщается о сбоях в Московской области, Республике Саха-Якутии, Башкортостане, в Волгоградской области, на Камчатке, Сахалине и других регионах.

«С утра обнаружил, что сообщения не открываются, не отправляются. Грешил на то, что вышки связи, вместе со всем районом без электричества не работают, но всё остальное-то работало. Уже в офисе выяснил, что при использовании проводного интернета проблем нет и никаких лишних манипуляций для общения проводить не надо», – пожаловался изданию «Восток-Медиа» житель района Тихой из Владивостока.

В Якутии предположили, что проблемы связаны с криминальным случаем, произошедшим буквально на днях, когда неизвестными был убит местный житель, после чего в мессенджерах появились сообщения с призывами выходить на акции протеста. 24 числа десятки людей вышли на стихийный митинг в Якутстке.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк согласен, что сбои могут быть связаны с протестами:

«Отдельные чиновники уже дали понять, что это некие „профилактические работы, согласованные с РКН“. Наверняка тестируют оборудование по торможению трафика через установленные на стороне операторов связи системы глубокого анализа пакетов, введенные по закону о „суверенизации Рунета“. И, скорее всего, да, это связано с локальными протестами. Власти могут применять такие блокировки в любой политически конъюнктурный момент. В какие-то ключевые моменты народной активности в разных регионах. Скорее всего, такие шатдауны (как отдельных сервисов, так и всего интернета) будут локальными, на уровне города, района, может быть, региона. Но вряд ли долговременными: долгие масштабные простои уже будут иметь экономические и социальные последствия».



Ранее заместитель министра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов связал сбои в работе мессенджеров с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор: «На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором».

На Якутию приходится 3% сообщений о неполадках в работе Telegram и 4% — о сбоях в WhatsApp.

Тем не менее проблемы, как мы уже указали, фиксировались не только в этом регионе. Наибольшее количество сбоев Telegram зафиксировано в Новосибирской области — 32% от общего числа, в Хабаровском крае — 21%, в Москве — 11% и в Санкт-Петербурге — 8%. Количество сообщений достигло 4,5 тысяч, сообщает сервис «Сбой.рф».



Наибольшее число уведомлений о неполадках WhatsApp приходится на Хабаровский край — 31% от общего количества, Новосибирскую область — 18%, Москву — 11%, Приморский край — 10%, Санкт-Петербург — 8% и Амурскую область — 6%.

Владивосток, Хабаровск, Камчатка, Забайкалье сообщают, что сервисы не работают с мобильного интернета, но всё налаживается, если включить VPN.